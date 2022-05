Un nuovo album per il cantautore Joe Natta

Il vulcanico cantautore lucchese Joe Natta presenta, il suo ultimo album appena uscito, lo scorso 3 maggio, in cui a messo in musica quei racconti popolari e folkloristici che si mescolano tra leggenda e verità della nostra terra di lucchesia e alcune novità sui prossimi lavori e concerti con il duo “Le Leggende Lucchesi” composto da Silvia e Fabio.



L’ottavo album di questa serie appena pubblicato è composto da 20 nuove canzoni in cui l’artista di Ponte a Moriano canta di luoghi magici, creature fantastiche, fate, streghe, ma anche di personaggi particolari della lucchesia e della Garfagnana come il Togno di Borsigliana e Pietro Cilla, il conte di Giuncugnano.



“Leggende Lucchesi, Vol. 8” è disponibile sui principali stores digitali e in streaming su YouTube.



Il cantautore lucchese infine ci anticipa anche le prossime novità in cui afferma che entro la fine dell’anno verranno pubblicati altri due lavori ed un terzo concept album dedicato alla festa di Halloween. Inoltre con la band “Joe Natta e le Leggende Lucchesi” stanno ultimando il calendario dei concerti estivi, che sarà presto disponibile sulla pagina Facebook: Joe Natta e le leggende Lucchesi o sul sito ufficiale: www.leggendelucchesi.it.