Un giro ai parchi giochi: zone degradate e sporcizia, serve manutenzione urgente

“E’ una vergogna portare i bambini a giocare in questa sporcizia“, denuncia una madre durante una passeggiata al parco giochi con il figlio piccolo.

“Basterebbe un po’ di impegno, un minimo di manutenzione per mettere in sicurezza queste aree gioco indispensabili per i piccoli, soprattutto ora in tempo di pandemia, dove la maggior parte delle altre attività sono chiuse“, aggiunge un’altra.

Effettivamente le condizioni in cui versano la maggior parte delle aree gioco nel Comune di Lucca non sono esattamente il luogo più sicuro e pulito dove poter far giocare liberamente i bambini.

A quanto si apprende dal sito del Comune, la determinazione n 1406 del 1 agosto 2019 aveva come oggetto la manutenzione programmata dei parchi giochi ed aree attrezzate del Comune di Lucca fino al 31 dicembre 2020. Al momento però, non è possibile sapere a chi è affidata la manutenzione di questi spazi: abbiamo fatto un giro in alcuni dei principali spazi giochi attrezzati ( o almeno dovrebbero essere tali), per mostrare le condizioni, nella speranza di un intervento immediato.

Parco giochi Pontetetto:

Quello che dovrebbe essere un’area attrezzata per bambini appare invece solo come un prato, con tanto di cartello di avviso del metanodotto. Inoltre, in termini di sicurezza non è indicato per i più piccoli (e nemmeno per gli adulti in realtà), in quanto è presente uno stagno putrido che occupa gran parte del diametro del parco ramificandosi in fiumiciattoli melmosi molto pericolosi se qualcuno dovesse casualmente scivolarci all’interno. Le uniche attrattive presenti sono un tavolo, un cestino pieno di immondizia e un tavolo da ping-pong molto vecchio e, ovviamente non attrezzato.











Parco Giochi San Marco:

L’area giochi, adiacente alla scuola elementare di San Marco e all’asilo è molto ampia e si presterebbe ad essere davvero una zona perfetta per far divertire i più piccoli. Le condizioni di pulizia sono però al limite dell’ammissibile: cestini pieni di immondizia, carte e sporcizia lasciata nel prato senza nessuna educazione.

“I bambini qui si divertono, perchè lo spazio è molto grande e soleggiato, ma ogni volta c’è da are lo slalom tra tutto ciò che c’è per terra“, afferma una madre incontrata durante la visita al parco.











Parco S.Anna Gioca – Via De Gasperi

Purtroppo questo grande parco, costruito anche recentemente e con grande ambizioni in quanto presenta l’accesso ai disabili e anche la zona sgambatoio per i cani è completamente lasciato a se stesso. Potrebbe avere molte potenzialità, è presente infatti anche uno spazio dove poter correre, una pista di pattinaggio e numerose attrazioni per grandi e piccini. Il degrado però è estremo, già all’entrata del parco si notano materassi e coperte lasciate per terra per poi trovarsi vicino ai giochi dei piccoli tra lattine e pericoli ben più maggiori.