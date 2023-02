Telespettatori di tutto il mondo unitevi: a Sanremo la sinistra ha ritrovato il suo sol dell’avvenire!

Sanremo è sempre Sanremo. Il più seguito spettacolo di sempre; il più longevo; il più discusso. E anche, naturalmente, il più «politicizzato» degli «spettacoli non politici» (ma forse anche degli altri).

Anche qui, sul nostro giornale, è stato l’articolo più commentato da molto tempo. Bene. Non si può che essere contenti di un dibattito pubblico e di persone che si sentono in dovere di (o provano piacere ad) esprimere le proprie opinioni in pubblico. Ma anche sul piano nazionale i commenti non sono mancati. Come quello di Goffredo Bettini, padre nobilissimo di quella sinistra dura e pura che non disdegna però di andare al governo: in sostanza ha detto che, in mancanza di ultimi della terra da ergere a culto, la sinistra dovrebbe ripartire da Ultimo. Al posto di Rosa Luxemburg avremo Rosa Chemical. I giornali ci hanno dato dozzine di simili giochi di parole ma se il gioco è divertente (e un po’ facile, ammettiamolo) il fatto è reale: la sinistra è senza mito. Tramontato il sole orientale (russo-cinese ormai davvero impresentabile) resta solo quello occidentale-californiano. Ormai tutta la cultura della nostra sinistra viene da là: dai film hollywoodiani e dai loro attori (veri «maître a penser» di quell’area politica); dai “caming out” sul gender, sempre più frequenti e «pelosi»; dalle “provocazioni artistiche” per “scuotere le coscienze”; dalle esagerazioni per ottenere audience, per bucare. Che poi, di esagerazione in esagerazione, di provocazione in provocazione, di scossa in scossa, abbiamo confezionato qualcosa di grottesco. Così abbiamo bisogno di fare qualcosa ancora di più; di sempre di più. Mentre degli ultimi delle nostre città la sinistra non è davvero più la paladina.

Se qualcosa ci hanno mostrato le ultime elezioni, è che la sinistra vince nella città: nelle grandi città e, segnatamente, nei centri storici. E perde, malamente, tra i borghi, nelle periferie, tra gli ultimi. Vince tra giovani, soprattutto se benestanti e colti; perde tra gli anziani pensionati e anche nel voto femminile. Già perché inseguendo gli eccessi, gli stereotipi di diversità, ha perso di vista le questioni fondamentali delle persone.

Come la questione femminile, quella vera. Cioè quella che attanaglia la maggioranza delle donne: non voler affatto rinunciare a famiglia e figli, ma magari potervi arrivare senza dover rinunciare ad una vita lavorativa. Tanto per dire: pensate ad una donna che ha deciso che il suo sogno di una famiglia con un (o più) figli fosse preferibile al sogno una carriera nell’azienda in cui lavora; davvero pensiamo che possa accettare come compensazione vedere che al CDA (e alla relativa paga e potere) sia arrivata un’altra donna, magari pure mediocre, che però ha dedicato al lavoro tutta la sua vita? Davvero questo è “dare risposte alla questione femminile”?

Oppure è occuparsi degli ultimi, come sono i carcerati, chiedere che qualcuno (Cospito) sia trattato in modo diverso da molti altri o andare a vedere come sta quel qualcuno (sempre e solo Cospito) e rifiutarsi di incontrare e vedere come stanno gli altri che sono nello stesso regime carcerario e nello stesso carcere?

O è di sinistra un bonus a pioggia che ha speso più della metà del costo in ville e villette uni-famigliari creando un costo per lo stato di oltre 100 miliardi di euro? Il che vuol dire che oltre 50 miliardi di euro sono stati spesi a favore di chi aveva già tanto?

Il futuro del pensiero di sinistra è davvero sostituire, secondo una profonda riflessione di Aldo Schiavone, i così detti diritti di libertà con i diritti sociali, il genere (che poi non si deve neppure definire per non discriminare) al posto delle classi sociali, l’avvenire con il presente?

Già. La sinistra è afona. E a Sanremo ha dato sfogo al suo mutismo selettivo: stracciare una foto (per carità imbarazzante) di un politico come gesto di sfida al sistema non è davvero un granché per la tradizione di sinistra. E invocare la liberalizzazione delle droghe leggere o stampare un bacio in bocca tra due uomini è davvero un programma politico culturale poverello che sa di già visto in vecchie tv in bianco e nero. Più che urticante, lo spettacolo politico è stato banale, scontato. E dopo la “prova di autonomia di pensiero” la direzione del Festival si è mostrata incapace di dire che pensa della guerra in corso: Zelensky sì, Zelensky no, Zelensky fantasma (avrebbe cantato Elio) letta dal nostro “Ama” nazionale alle due di notte, come un film soft porno di una volta, per non urtare la sensibilità di nessuno.

Sanremo è stato parte della politica nazionale e della campagna elettorale eccome. Ed è stato gestito e pensato anche per fare politica (non si creda davvero che qualcosa accada su quel palco senza essere stata provata precedentemente su quello stesso palco…) perché la polemica che ne segue fa audience.

Ma la nazione si riflette in Sanremo. Si riflette e non si riconosce. Così poi scinde lo spettacolo dalla realtà: da una parte apprezza Meloni (che ha un apprezzamento difficilmente prevedibile alla vigilia dell’ingresso a Palazzo Chigi) e la vota, dall’altra si diverte con Sanremo e, anche di più, con gli sfottò di Fiorello.

Poi spegne la tv che domani si lavora…

P.S.

Poi, magari chissà in un prossimo articolo, potremmo parlare dell’astensionismo anche per Sanremo, che gonfia lo share mentre i telespettatori calano in numeri assoluti…

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi