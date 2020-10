Tamponi a risposta rapida per i bambini dell’asilo: il Comune avvia un dialogo con ASL, medici e farmacisti

Il Comune di Lucca (in particolar modo Ilaria Vietina e Francesco Raspini, assessori con delega all’istruzione e alla protezione civile) sta tentando di avviare un percorso concertato con ASL, Ordine dei farmacisti, Ordine dei medici e pediatri per permettere alle farmacie di eseguire tamponi a risposta rapida sui bambini che frequentano gli asili del territorio lucchese.

Al fine di attenuare quanto più possibile i disagi che in questo periodo già incombono sulle famiglie, l’idea è quella di permettere ai genitori dei bambini che presentano sintomi suggestivi di COVID-19 di recarsi direttamente in farmacia per far eseguire tamponi con tempi di attesa più contenuti, di appena 15-20 minuti. Il tampone utilizzato, per intendersi, sarebbe quello in uso negli aeroporti, che non richiede neppure il passaggio in laboratorio per l’analisi e che fornirebbe l’esito in tempi rapidissimi.

La volontà del Comune è quella di dar vita ad un meccanismo semplificato, che riduca drasticamente i tempi dell’iter da seguire in caso di possibile presenza del virus: in pratica, se il bambino risulta positivo al tampone fatto in farmacia si avvia la procedura ordinaria con immediata informazione al pediatra e alla ASL territoriale. In caso negativo, invece, è sufficiente che il pediatra attesti che il bambino può rientrare a scuola senza ulteriori problemi, evitando così l’attesa degli esiti e il cosiddetto periodo di isolamento preventivo.

“Coinvolgendo anche le farmacie vorremmo creare un binario semplificato, parallelo e di supporto a quello già predisposto da ASL e Regione – ci spiega Ilaria Vietina – così da rispondere al meglio alle istanze e alle necessità delle famiglie lucchesi. In questo modo aiuteremmo i genitori e in particolare le giovani madri, che così potrebbero conoscere gli esiti del tampone in tempi rapidi ed eventualmente tornare a lavoro affidando i bambini ai nonni senza i timori di un possibile contagio”.