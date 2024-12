Si apre il Giubileo ordinario 2025. A Lucca domenica 29 dicembre i pellegrinaggi dalle tre chiese stazionali alla cattedrale di San Martino

Domani sera, martedì 24 dicembre, inizia il Giubileo ordinario 2025. A Roma Papa Francesco presiederà il rito dell’apertura della Porta Santa e la Messa nella notte della solennità del Natale del Signore. Rito preceduto dalla preghiera di preparazione con inizio alle ore 18,30 nella Cappella Papale della Basilica di San Pietro, presenti Patriarchi, Cardinali, Arcivescovi e Vescovi che indosseranno le vesti liturgiche con la mitra bianca damascata per Cardinali e Patriarchi e la mitra bianca per Arcivescovi e Vescovi.

Nell’Arcidiocesi di Lucca il Giubileo verrà aperto domenica prossima, 29 dicembre, con la celebrazione diocesana di apertura, con pellegrinaggio dalle tre chiese stazionali. Tutti i fedeli che vogliono partecipare dovranno trovarsi presso le tre Chiese stazionali che sono quelle di Sant’Anna, San Frediano e Arancio) alle ore 16:00.

In particolare i fedeli dell’Area pastorale “Piana di Lucca” si ritroveranno nella Chiesa parrocchiale dell’Arancio, quelli dell’Area pastorale “Valle del Serchio” nella basilica di San Frediano, e quelli dell’Area pastorale “Versilia” nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna. Dopo un momento di preghiera iniziale, da ogni Chiesa partirà un pellegrinaggio verso la Cattedrale. Ciascun corteo viaggerà in tempi e modi indipendenti dagli altri, anche per l’ingresso in Cattedrale. Saranno utilizzate parte delle carreggiate avendo chiesto al Comune di Lucca limitate chiusure del transito delle auto, come è già indicato nell’Ordinanza dello stesso Comune di Lucca numero 2767 del 20 dicembre scorso, che ha per oggetto: «Modifiche temporanee alla circolazione ed alla sosta in occasione della processione del Giubileo in programma per il giorno 29 dicembre 2024». Ordinanza che segue gli incontri in Comune e al «Tavolo tecnico» che si è svolto presso la Questura di Lucca il 20 dicembre scorso.

Questi i percorsi dei pellegrinaggi:

dalla CHIESA DI SANT’ANNA: Viale Puccini – Piazzale Boccherini (sottopasso) – Piazzale Verdi – Via San Paolino – Piazza San Michele – Via Roma – Via Santa Croce – Piazza Bernardini – Via del Gallo – Via del Battistero – TRANSITO NELLA CHIESA DEI SS. GIOVANNI E REPARATA – Piazza San Giovanni – Via Duomo – Piazza San Martino – CATTEDRALE.

Dalla CHIESA DI SAN FREDIANO: Piazza San Frediano – Via Fillungo – Via Santa Croce – Piazza Bernardini – Via del Gallo – Via del Battistero – TRANSITO NELLA CHIESA DEI SS. GIOVANNI E REPARATA – Piazza San Giovanni – Via Duomo – Piazza San Martino – CATTEDRALE.

Dalla CHIESA DELL’ARANCIO: Via di Tiglio – Via Cadorna – Viale Pacini – Via Elisa – Via Santa Croce – Piazza Bernardini – Via del Gallo – TRANSITO NELLA CHIESA DEI SS. GIOVANNI E REPARATA – Piazza San Giovanni – Via Duomo – Piazza San Martino – CATTEDRALE.

I tre pellegrinaggi convergeranno in piazza Bernardini quindi, passando da via del Gallo, arriveranno nel battistero di San Giovanni e Santa Reparata, per poi compiere l’ultimo tratto uscendo dalla chiesa di San Giovanni e dirigendosi verso San Martino.

I membri delle Confraternite prenderanno parte al pellegrinaggio con i propri abiti processionale, ma senza lampioni o stendardi. Durante la celebrazione eucaristica le offerte in denaro saranno impiegate per realizzare il segno giubilare diocesano ovvero il “Polo della Carità” nella città di Viareggio.

Le corali parrocchiali delle tre Aree sono invitate a eseguire i canti e poi ad animare la celebrazione eucaristica in Cattedrale. Tutti i partecipanti alla processione alla fine entreranno nella Chiesa cattedrale di San Martino dove si troveranno circa 700 posti a sedere più altro spazio per accogliere altre centinaia di persone in piedi. È prevista una partecipazione di almeno mille fedeli da tutta l’Arcidiocesi.

Ci sarà anche un servizio sanitario con i Volontari delle Misericordie delle tre Zone Pastorali della Arcidiocesi di Lucca, con squadre a piedi BLSD, ovvero una con partenza dalla chiesa di Sant’Anna, una dalla chiesa di San Frediano e una dalla chiesa dell’Arancio, oltre a un paio di ambulanze a disposizione per i casi di emergenza da allertare con il contatto attraverso le tre squadre a piedi oppure chiamando telefonicamente il 112 / 118.

Anche considerando la chiusura della grande porta del transetto nord nella Chiesa Cattedrale ci sono vie di esodo per 1.750 persone e una superficie libera di 1.800 metri quadrati che teoricamente consentirebbe di accogliere fino a 3.600 persone.

Ovviamente tutti i pellegrinaggi saranno scortati dalla Forze dell’ordine e in particolare dal personale della Questura, dei Carabinieri e della Polizia Municipale.

Alla celebrazione di domenica prossima sono invitate anche le autorità provinciali e cittadine.

In fasi successive si svolgeranno i pellegrinaggi delle Aree Pastorali: domenica 4 maggio quello della Versilia, domenica 25 maggio quello della Piana di Lucca e domenica 15 giugno quello della Valle del Serchio. L’anno santo si concluderà a Lucca domenica 28 dicembre 2025 con la celebrazione di chiusura, una processione finale che partirà dalla Chiesa cattedrale per raggiungere le tre chiese stazionali di Sant’Anna, San Frediano e Arancio.