“Se hai un parente in ospedale, non puoi fermarti per più di dieci minuti”, la denuncia di Alessandro Ragghianti

Sono cambiate le modalità di accesso agli ospedali. Secondo un’ordinanza del presidente Eugenio Giani infatti, per scongiurare il rischio di contagio, l’accesso degli utenti è possibile solo dall’ingresso principale, dove viene effettuato un controllo della temperatura, della sintomatologia respiratoria e dell’esistenza di condizioni a rischio (viaggi in zone di focolai, contatti con casi di Covid-19). Limiti anche per le visite ai parenti ricoverati: l’accesso è consentito ai soli familiari preventivamente autorizzati dal reparto, massimo dieci minuti da parte di un solo visitatore per paziente, nelle fasce orarie 12,30-13,30 e 18,30-19,30, a giorni alterni. Nelle altre aree (Cup, ambulatori, radiologia, day ospital etc.) è consentito l’accesso ai soli pazienti o, se necessario, di un solo accompagnatore per paziente.

Ma l’ordinanza (numero 94) è stata firmata il 19 ottobre 2020, in piena fase 3, quando non c’era la certificazione verde e i contagi, anche fra medici e infermieri, erano in forte crescita; quando abbiamo creato le stanze degli abbracci nelle Rsa, i plexiglass e ogni tipo di contatto avveniva solo tramite video-chiamata. Adesso, grazie soprattutto al vaccino, la convivenza con il virus sembra qualcosa di realizzabile e sono molti i cittadini che lamentano l’impossibilità di accudire i loro cari negli ospedali. Un trattamento “disumano – come lo definiscono – che non intendiamo più accettare”.

A fare da portavoce è Alessandro Ragghianti: “Dopo quasi due anni, ancora ci negano di passare del tempo con i nostri parenti in ospedale. Al San Luca concedono di entrare per massimo un quarto d’ora, neanche il tempo di un saluto. A cosa è servito vaccinarsi allora – dice -? Riaprono le scuole, gli uffici, le discoteche, ma non si può far compagnia ad padre malato o stare con la propria compagna durante il parto. Ho dovuto rivolgermi ad un ambulatorio privato per una visita molto importante a mio figlio – racconta –. C’era già mia moglie ma essendo separati volevo entrare anche io per parlare con il medico. Non volevano lasciarmi passare e questo non è giusto. Siamo disposti a fare tamponi, come i tirocinanti dei corsi di medicina che vengono tamponati un volta a settimana, anche a utilizzare camici mono-uso o protezioni, ma devono lasciarci liberi di far compagnia agli anziani, o di salutare per l’ultima volta i nostri cari”.

“L’ospedale San Luca – continua – come sappiamo, è schermato, quindi il telefono non prende e anche comunicare tramite cellulare risulta difficile. Personalmente, se avessi un parente in fin di vita, o mia moglie fosse in travaglio, entrerei a qualsiasi costo. Abbiamo più volte sollecitato la Regione, ma senza risultati. E’ un limite che deve essere superato. ”.

Un ‘restiamo distanti oggi’ che sembra perdurare all’infinito e un ‘per riabbracciarci più forte domani’ che pare invece non arrivare mai. Dopo i ripetuti sacrifici e lo spiraglio della certificazione verde, i cittadini chiedono un piano organizzato e nuove regole per poter essere liberi di assistere i loro familiari. Ora spetta (forse) alla Regione smetterla di ‘fare le orecchie da mercante’.