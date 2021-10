“Lucca e Dante”: l’importanza della nostra città nella vita del Sommo Poeta

In questo 2021 ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri , il poeta fiorentino che viene unanimemente riconosciuto come il padre effettivo della lingua italiana.

Anche Lucca ha voluto rendere omaggio all’autore della “Divina Commedia” e del “De Monarchia”, valorizzando il legame che quest’ultimo ha avuto con la nostra città: nel tempo, infatti, numerosi studiosi – tra cui Carlo Minutoli, il Prof. Luiso, Giorgio Varanini e Salvatore Bonci – hanno rintracciato importanti elementi che permettono di attribuire a Lucca una valenza significativa nella biografia (politica e non solo) di Dante.

Anche sulla scia di tali esperienze, nel 2018 ha visto la luce – presso l’Università di Pisa – un ambizioso progetto di studio e di ricerca[1] coordinato dal Prof. Alberto Casadei , che aveva l’obiettivo di approfondire i legami del Sommo Poeta con la nostra città e con altre cittadine della Toscana occidentale.

Ebbene, tale ambizioso progetto – che ha avuto una durata di circa due anni, fino al 2020 – si è poi sviluppato ed è confluito in un interessante volume – dettagliato e approfondito ma accessibile a tutti – dal titolo “ Dante e Lucca ”, curato dal suddetto Prof. Casadei[2] e pubblicato alcuni mesi fa da Maria Pacini Fazzi Editore .

Un contributo interessante, che conferma l’effettiva importanza di Lucca nella vita di Dante e che riesce a mettere in evidenza il rapporto che quest’ultimo – e, in seguito, uno dei suoi figli – aveva con la nostra città e con vari esponenti della stessa. Un approfondimento in grado di far luce sulle importanti relazioni politico-sociali che il Sommo Poeta aveva in una realtà – come quella lucchese – che a tratti è stata il tempio del guelfismo toscano ma che, a stretto giro, è poi andata incontro alle medesime mutazioni socio-economiche che resero instabile e virulento il clima politico fiorentino.

Il contributo curato dal Prof. Casadei ha inoltre il merito di offrire ai lettori un interessantissimo spaccato della cultura e della situazione politico-economica di Lucca agli inizi del 1300: un lavoro certosino, dettagliato, completo e trasversale, frutto della concertazione di vari Enti del territorio, lucchese e non solo. Il lavoro, infatti, è stato fortemente voluto e finanziato dall’ Università di Pisa e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca , e vi hanno collaborato anche l’ Archivio di Stato , la Biblioteca Statale , l’ Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti , l’ Associazione degli Amici del Machiavelli , il Comune di Lucca , la Società Dantesca Italiana e l’ Associazione degli Italianisti .

[1] Il progetto di studio e di ricerca, coordinato dal Prof. Casadei, era denominato “Testi, testimonianze e documenti danteschi in area toscana tra il XIV e il XVI secolo”.

[2] Hanno collaborato alla realizzazione del volume i seguenti autori: Alma Polloni, Federico Lucignano, Paolo Pontari, Matteo Cambi, Valerio Cellai, Mirko Tavoni, Fabrizio Cigni, Pietro Giusteri, Filippo Motta, Marco Collareta, Laura Violi, Giorgio Masi, Paolo Celi e Rolando Ferri.