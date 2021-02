“Sbagliata”: tre lucchesi nella nuova serie podcast che sta scalando le classifiche italiane

La serie podcast “Sbagliata”, prodotta da Serene Records, è in onda da appena cinque giorni ed occupa già i primi posti delle classifiche podcast di iTunes e Spotify.

Un inaspettato successo nato dall’intuizione di Daniela Delle Foglie e Virginia Valsecchi, che per la loro serie audio hanno puntato su tre promettenti artisti lucchesi: gli attori Alberto Paradossi e Bianca Mei e la cantautrice Adelasia Lazzari.

Una storia avvincente, che offre un interessante spaccato di vita quotidiana tra dubbi, incertezze e paure comuni a molti di noi: il podcast racconta infatti la vicenda di Emma (interpretata da Pilar Fogliati), giovane direttrice artistica di un locale del centro di Roma che vive in un perenne stato di precarietà lavorativa ed economica e che, forse per una sua innata predisposizione, ha sempre avuto una vita sentimentale travagliata e turbolenta.

Dopo aver conosciuto solo uomini inaffidabili e improponibili, quando sembra essersi definitivamente rassegnata all’idea di non meritare l’amore, Emma incontra Matteo (il nostro Alberto Paradossi): la relazione tra i due nasce e si sviluppa sin da subito in modo molto intenso, ma quando capisce che lui potrebbe davvero essere quello giusto…lei si spaventa e scappa via!

Infatti, la vita di Emma – caratterizzata da una costante incertezza – ammette un solo punto fermo: la sua amica Bianca (la giovane lucchese Bianca Mei), che costituisce l’unica presenza sicura e stabile nell’universo caotico, disordinato e affascinante in cui vive la protagonista.

Una storia interessante e avvincente, dunque, che sta letteralmente conquistando gli ascoltatori di tutta Italia. Complementare alla narrativa, poi, c’è l’attenzione verso la componente musicale, dato che i 6 episodi di cui si compone la serie contengono ciascuno una canzone interpretata da artisti già noti al grande pubblico, come Margherita Vicario, Motta, Aiello, con una performance anche della nota stand up comedian Michela Giraud. La colonna sonora è stata invece curata dalla giovane cantautrice lucchese Adelasia Lazzari, che per l’occasione ha riarrangiato il suo pezzo intitolato “Camera Mia”.

La serie è già disponibile sulle piattaforme Spotify, Apple Podcast e Spreaker.