Sabato 14 settembre 1° MEETING di POLITICA organizzato dall’Associazione Amici della Politica di Pistoia.

Il convegno si svolgerà presso la Casa di Spiritualità “Mater Dei” delle Suore Mantellate, in Sambuca Pistoiese, frazione Treppio, Via del Convento 11.

Alle 9.50 il Presidente dell’Associazione Luca Bernardi aprirà i lavori della prima parte dell’evento dedicata al tema:

La “cassetta degli attrezzi” della democrazia italiana. Dalla società alle istituzioni: partiti, movimenti e liste civiche.

Due le comunicazioni introduttive previste: la prima (alle ore 10.00) sul tema “Gli strumenti della democrazia: brevi note”, a cura di Alessio Colomeiciuc; la seconda (alle ore 10.15) sul tema “La partecipazione dei cittadini: un attrezzo indispensabile”, a cura di Alessandro Paci.

Alle 10.30 il noto giornalista e scrittore Alberto Vivarelli (Direttore di Report Pistoia) dialogherà con alcuni amministratori locali eletti alla testa di liste civiche:

MARCO BRESCHI – Sindaco di Sambuca Pistoiese;

ANNA TRASSI – Sindaco di Lamporecchio;

FEDERICO BRUSCHI – Sindaco di Marliana.

Molti i temi al centro dell’inedito confronto: come e perché nascono le liste civiche? come suscitano la partecipazione ed il consenso dei cittadini? come elaborano i loro programmi amministrativi? come riescono ad assicurare la continuità dei rapporti con i cittadini nel corso del mandato? come si finanziano? quali rapporti hanno con i partiti politici tradizionali?

Alle 11.15 si aprirà la discussione aperta a tutti i partecipanti al meeting.

Alle 12.30 il Presidente Luca Bernardi tirerà le conclusioni e alle 13.00 si svolgerà un pranzo conviviale, preparato con grande sapienza da suor Mirella e dalle sue ospitali consorelle mantellate.

Ale 15.00 i lavori riprenderanno per affrontare la seconda parte del Meeting, dedicata ad un tema di stretta attualità locale: Marino Marini e Pistoia: dalla riapertura del Museo alla delineazione di un nuovo progetto culturale per la città capoluogo ed il suo territorio

Claudio Rosati, noto esperto di musei e di valorizzazione e comunicazione dei beni culturali, proporrà una riflessione sul futuro del Museo Marino Pistoia nel contesto delle istituzioni pubbliche e private pistoiese dedicate all’arte del ‘900.

A seguire, una comunicazione di Gabriele Magrini sul tema: “La Fondazione Marino Marini di Pistoia dal commissariamento alla normalità: le questioni aperte”.

Alle 15.45 si aprirà la discussione, che sara conclusa da Claudio Rosati alle 16.30.

L’ evento è organizzato senza alcuna sponsorizzazione. L’Associazione sosterrà i costi organizzativi del MEETING salvo il pranzo, per il quale è richiesto un contributo (non inferiore a 20 euro). Per il numero limitato dei posti disponibili è necessario confermare la partecipazione entro il 10 settembre p.v., chiamando la Segreteria (Ida Baglio: tel. 349 5260849) oppure scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]