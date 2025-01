Rinnovo degli Organi del Gruppo Volontari Carcere: Assemblea e nuove elezioni

Giovedì scorso presso la sede dell’associazione, la Casa S. Francesco di S. Pietro a Vico, si sono svolte le procedure di rinnovo degli organi sociali del Gruppo Volontari Carcere (GVC). L’assemblea ha visto una partecipazione attiva dei soci e un momento significativo di definizione per il futuro dell’associazione. Durante la riunione, sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo e riconfermati i ruoli chiave, in particolare quello del Presidente e legale rappresentante.

Il nuovo Consiglio Direttivo del GVC nella nuova composizione ha visto l’elezione di: Gabriele Ferro, Silvana Giambastiani, Michele Martinelli, Fabrizia Vornoli, Mario Castelli, Enrico Lotti e Alessandra Severi. Quest’ultima rappresenta una novità importante nel Consiglio: giovane avvocata, è stata garante dei diritti dei detenuti per il Comune di Lucca e apporta una visione fresca e competente all’interno dell’associazione.

Riconfermato Gabriele Ferro nel ruolo di Presidente e legale rappresentante. Il dott. Ferro, che ha concluso un mandato positivo, è stato rieletto per proseguire il lavoro svolto finora, mantenendo la continuità nelle azioni e nei progetti. Il Gruppo Volontari Carcere continua la sua preziosa opera di supporto ai detenuti all’interno del carcere di S. Giorgio, un’attività che si distingue per l’impegno e la dedizione dei volontari. Un altro importante ambito di intervento è la gestione della struttura di S. Pietro a Vico, che si occupa dell’accoglienza delle persone in uscita dal carcere, favorendo la loro reintegrazione nella società. Nel piano di sviluppo del GVC, uno dei prossimi obiettivi sarà completare la ristrutturazione dell’immobile prospiciente la sede e avviarlo all’operatività, per offrire ulteriori servizi a chi ne ha più bisogno.

Al nuovo Consiglio Direttivo ed al Presidente Gabriele Ferro vanno le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il futuro.