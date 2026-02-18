Enter your search query...
Referendum sulla giustizia: un dibattito pubblico a Pistoia

Si avvicina la data del discusso referendum costituzionale sulla giustizia, che arriva dopo anni di dibattiti sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.).

Il referendum, per il quale non è previsto il quorum, riguarda la cosiddetta «Riforma Nordio-Meloni», una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025, che modifica diversi articoli della Costituzione (dal 104 al 110) relativi all’ordinamento giudiziario.

Poichè il Parlamento ha approvato la legge non con la maggioranza dei due terzi, la Costituzione prevede che si possa chiedere un referendum confermativo per lasciare l’ultima parola ai cittadini.

I punti fondamentali della revisione costituzionale sono i seguenti: la separazione delle carriere di pubblico ministero (chi accusa) e di giudice (chi decide); il Consiglio Superiore della Magistratura che con la riforma diverrebbero due, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri; il sorteggio dei membri; l’Alta Corte Disciplinare, incaricata di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Per valutare le ragioni dei favorevoli e dei contrari alla riforma, l’Associazione Amici della Politica presieduta da Luca Bernardiha promosso per giovedì 5 marzo 2026, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso i locali delle Suore Domenicane in Pistoia, Piazza San Domenico 2, un incontro-dibattito pubblico sul tema

Il REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA:

LA (lunga) CONTESA SULLE CARRIERE DEI MAGISTRATI

All’evento, che prevede un confronto fra le diverse posizioni e sarà moderato dal Dott. Gabriele Magrini, del direttivo dell’Associazione, parteciperanno due autorevoli e note personalità, da anni rispettivamente impegnate, in ruoli diversi, nel mondo giudiziario pistoiese:

CECILIA TURCO, Avvocato penalista, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia

CLAUDIO CURRELI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pistoia

