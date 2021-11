Per Ludo è nata l’associazione ‘Blu Ludovica’. Occhi al cielo e solidarietà alla salute mentale

Quando Ludo ci ha lasciati l’avevo scritto, che “ci sono cose che neanche tutto l’amore del mondo può controllare“. Che, anche se a volte la vita si rivela spietata “quell’amore che c’è stato, c’è e ci sarà” e troverà il modo di farsi ascoltare e incoraggiarci ogni giorno.

Era una promessa e ce l’hanno fatta: a Lucca è nata l’associazione Blu Ludovica in ricordo di Ludovica Tocchini. Blu come i sui occhi, è stata creata da un gruppo di familiari e amici. Volta a promuovere una cultura di solidarietà per combattere i pregiudizi sulla salute mentale, sostiene chi si trova a dover intraprendere il difficile cammino accanto a persone in difficoltà psichica. Chiunque può fare una donazione all’Iban: IT65A08425137000000031589211. Il ricavato sarà utilizzato per promuovere eventi e campagne di beneficenza.

Tra i collaboratori anche persone adeguatamente preparate che aiuteranno – quando possibile, a risolvere i problemi relativi alla gestione della malattia. E’ stata aperta anche una pagina Instagram dove saranno pubblicati gli aggiornamenti relativi agli eventi.

Domani sera (12 novembre), alle 21, allo stadio di Porcari, la prima partita di beneficenza promossa dall’associazione. In campo ex big del ciclismo che si sfideranno in un match in memoria di Ludovica. L’ingresso è a libera donazione.

“Per la nostra Ludo ce l’abbiamo fatta – scrivono gli amici e i familiari -. Sarà nostro impegno consapevolizzare le famiglie e le varie realtà che incontreremo. Ludo la porteremo sempre con noi, in ogni cosa che andremo a realizzare. Vogliamo promuovere una cultura della solidarietà contro ogni pregiudizio. Abbiamo le idee chiare e lo sguardo fisso al blu del cielo“.