Gli inglesi vogliono Lucca! La nostra città protagonista sul Times

Sbancate Firenze, Siena, Pisa e tutte le altre città simbolo di arte e bellezza della nostra Italia: è Lucca la città perfetta agli occhi degli stranieri. Lo rivela un articolo del Times, giornale storico inglese, con sede a Londra, che ha deciso di dedicare un intero articolo alla nostra città dal titolo “Why you should buy a holiday home in Lucca, Italy”.

Ed è così che nei bar, nelle case, sui divani degli inglesi sono arrivate le nostre tradizioni, le nostre bellezze, le nostre particolarità e il nostro animo toscano. Una ventata di lucchesia in Inghilterra.

Dal buon cibo al clima ideale: questo il tema principale dell’articolo sul Times. Lucca viene candidata alla città simbolo di una Toscana un po’ bucolica ma al passo con i tempi, un luogo incantato ma decisamente vivibile. Un gioiello racchiuso tra le antica mura – così la descrive il Times – dove in questo periodo mangiare le specialità di zona diventa motivo di eccellenza della città. Passeggiare tra i vicoli della nostra Lucca, con le sue chiese, e i suoi ristoranti che servono porcini e tartufo, agli occhi degli inglesi, è un vero must che sorpassa senza esitazioni una Firenze troppo caotica, e una Pisa – famosa sì per la Torre pendente – ma priva di quella magia che solo Lucca può trasmettere.

Ma non solo buona cucina e relax, il Times infatti cita Lucca anche come città ricca di opportunità in campo artistico e musicale, facendo riferimento ai Festival che annualmente si svolgono tra le nostre mura, primo tra tutti il Lucca Summer Festival. Un mix di energia ed eleganza: così gli inglesi si immaginano la nostra città.

Non possiamo dargli torto: per quanto sia naturale per i cittadini di ogni città mettere in evidenza sempre i punti negativi dei posti in cui vivono, è innegabile che la nostra città – la famosa “bomboniera”, come molti la definiscono – sia un diamante con immense potenzialità.

Gli inglesi vogliono Lucca, quindi, e i lucchesi?

Foto copertina articolo The Times

https://www.thetimes.co.uk/article/why-you-should-buy-a-holiday-home-in-lucca-italy-zb8pt6257