Partito Democratico lucchese: tre progetti per il futuro

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa pervenutoci dal PD lucchese, per il tramite del suo segretario Renato Bonturi, in merito ad alcuni progetti futuri del partito.

“In questi giorni stanno prendendo corpo tre progetti importanti, messi in campo dalle amministrazioni pubbliche, che contribuiscono a disegnare il futuro di Lucca in ambiti diversi ma tutti centrali per il miglioramento della qualità della vita della comunità.

Ci riferiamo da una parte al completamento a tempo di record dei lavori di ristrutturazione del padiglione A di Campo di Marte, grazie all’impegno della Regione Toscana e al diretto interessamento dell’assessore regionale Stefano Baccelli, in vista dell’allestimento di 155 posti letto covid, in prospettiva un forte incentivo al recupero e alla stabile restituzione della struttura alla destinazione pubblica.

Dall’altra all’avanzamento dell’iter per la progettazione della nuova sede di Sistema Ambiente secondo criteri di sostenibilità ambientale ed energetica, con conseguente risparmio dei costi di gestione e miglioramento dei processi di lavorazione e della logistica, e all’approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione del Teatro Nieri di Ponte a Moriano, che vedrà recuperata a partire dalla primavera prossima la parte esterna, gli interni e la parte impiantistica. Questi ultimi due progetti voluti dall’amministrazione comunale di Lucca.

Si tratta di interventi di notevole impegno economico ma, ciò che più conta, capaci di fornire un segnale di vitalità e di speranza in una fase storica segnata dagli effetti drammatici dell’emergenza sanitaria sul tessuto economico e sociale. La capacità di guardare ad un futuro in cui sanità, attenzione all’ambiente e recupero di spazi per la cultura e la socialità, specie nei paesi e nelle frazioni, riscoprano una nuova centralità, è oggi una necessità ancora più pressante e le amministrazioni pubbliche bene fanno ad agire seguendo queste direttrici strategiche. Come Pd lucchese vogliamo sottolineare positivamente la concretezza e la lungimiranza della Regione Toscana e dell’Amministrazione Tambellini che, ciascuna per le proprie competenze, stanno compiendo quanto in loro potere per uscire da una crisi senza precedenti, delineando allo stesso tempo servizi e strutture che guardino al domani e mettano al centro il cittadino e le sue esigenze.”