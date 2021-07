Parole per ridere e pensare: cultura e ironia nel ciclo di incontri organizzato da Telia

Ai nastri di partenza Parole per ridere e pensare, l’iniziativa itinerante promossa dall’associazione culturale Telia in collaborazione con il Comune di Capannori che, a partire da questa sera, avrà luogo presso alcune delle Case del libro presenti sul territorio, le piccole biblioteche all’aperto a disposizione dei cittadini.

Un ciclo di incontri che prevede la lettura di brani a cura dell’associazione Telia sulle fondamentali tematiche dell’amore, dell’amicizia, della donna, del viaggio e della favola, che si svolgerà a Tofori (piazzale della chiesa) venerdì 9 Luglio, a Guamo (Piazza Guami) mercoledì 14 e mercoledì 28 Luglio, a Marlia (mercato) mercoledì 21 Luglio e a Segromigno in Monte (Parco Pandora) mercoledì 4 Agosto.

I cinque appuntamenti culturali, con inizio previsto alle ore 21.15, saranno arricchiti dalla presenza fissa del noto comico ed intrattenitore Matteo Cesca, che interverrà con i suoi dialoghi ‘semi-seri”.

Una bella e lodevole iniziativa, volta alla promozione della lettura e orientata alla valorizzazione delle biblioteche all’aperto diffuse, tematiche care all’associazione Telia. E poi, l’immancabile simpatia di Matteo Cesca, per un connubio di ironia e cultura che si preannuncia memorabile.

Ecco, a tal proposito, la dissacrante presentazione del primo evento postata su Facebook dall’artista lucchese:

“Stasera tutti a Tofori… che non so nemmeno dove sia, ma dice che esista davvero. Io pensavo fosse un posto inventato tipo Narnia o Hogwarts e invece c’è! Era dal ’61 che non c’era una serata a Tofori, quando venne Pupo. Spero di essere all’altezza… di Pupo.

A stasera. Matteo”.