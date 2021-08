Onoranze ad Alfredo Caselli: interviene il Goga Meremeo

Torna, ed in grande spolvero, il Goga Meremeo che, ormai affezionatosi alla nostra redazione, fa pervenire un altro intervento pungente e ad alto tasso riflessivo.

“Il Bollettino di Palazzo Orsetti numero 100 comunica:”La Giunta Municipale ha varato il Programma per le onoranze ad Alfredo Caselli del quale ricorrono i cento anni della scomparsa. Con una apposita conferenza stampa il Programma sarà divulgato alla cittadinanza.” In attesa della diffusione ufficiale, grazie alla collaborazione di solerti impiegati comunali, possiamo darne qualche succosa anticipazione. Abbiamo potuto leggere i verbali della seduta straordinaria e urgente della Giunta Municipale che ha discusso e approvato il Programma.

Meritano di essere conosciuti. Ieri, domenica 15 agosto, convocata d’urgenza si è adunata la Giunta comunale per esaminare il da farsi in relazione alla scadenza, già scaduta, del centenario della scomparsa di Alfredo Caselli che, se non ci fosse stato un rigurgito di polemiche pretestuose e speciose, si poteva anche ignorare. Alla riunione presieduta dal sindaco Cannellini erano presenti i consultori Tafani, Raspini, Rantacchi, Assurdi, Improvvisati e Svagati. Tutti hanno convenuto nel formulare un indirizzo di biasimo per quanti hanno voluto approfittare del luttuoso avvenimento della morte di Alfredo Caselli per recare ingiustificati e immotivati attacchi al Mirabile Governo Cittadino. Si è dunque passati ad affrontare l’argomento introdotto da una dotta relazione del sindaco che ha messo in evidenza le benemerenze del cittadino scomparso ed ha sollecitato i consultori a formulare proposte per degnamente onorarlo.

Prima di procedere è stato necessario un chiarimento per rispondere ad una domanda dell’assessore Svagati che aveva chiesto di sapere se il Caselli era morto per il COVID. Risolto il quesito e chiarito che lo scomparso era deceduto per cause naturali e comunque disponeva di Green Pass, sono partiti gli interventi dei consultori che hanno formulato un interessante ventaglio di proposte. Il consultore Tafani ha lanciato l’idea di innalzare una statua equestre in modo da onorare anche l’amico del Caselli il poeta Giovanni Pascoli che veniva a Lucca con la Cavallina Storna. E’ seguito un visibile sconcerto e la proposta è stata scartata per non turbare la sensibilità degli animalisti. E’ stata quindi la volta del consultore alla memoria Assurdiche aveva portato con sé come assistente il professor Pampurio Bromuri che ha cominciato a parlare alle 16,30 ed alle 18 non aveva ancora finito. Più di un consultore, preso da complicazioni prostatiche, è stato costretto a lasciare la riunione, ma quando il professor Bromuri ha concluso la sua relazione c’erano tutti e tutti si sono ritrovati d’accordo su un punto:”E’ meglio non farne di nulla!”. Il professor Bromuri è stato invitato a lasciare la sala ed è stato sentito proferire queste parole mentre scendeva le scale.” Ingrati! Insolenti! Ignoranti! “

Vista la mala parata e avvicinandosi l’ora di cena, si è fatto avanti il consultore alla Concordia Civica che ha fatto la proposta che non era possibile rifiutare: “ Rimandiamo tutto al prossimo centenario. Intanto facciamo fare una serata a gratis al Luna Park e intitoliamo al Caselli il nuovo ponte sul Serchio che nel 2121 dovrebbe essere pronto!”.

Consenso generale con l’aggiunta di un rinforzino suggerito dal consultore Artemio Improvvisati. ”Magari nel frattempo indiciamo un Premio Caselli per la migliore Cecina , della quale è ben noto il Caselli era ghiotto”.

Il verbale riferisce che riunione è terminata alle 19.45, quando sono sopraggiunti gli uscieri per avvertire che se ne stavano andando”.

Così parlò il Goga Meremeo