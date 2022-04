Non tutte le maxi bollette sono da pagare: ecco l’esperto a disposizione di Aducons

Riceviamo e con piacere pubblichiamo comunicato di Aducons Lucca, che riteniamo possa rivelarsi utile per i nostri lettori.

“Stangate acqua, gas e luce… attenzione non sempre si devono pagare le cifre richieste. Da oggi c’è un esperto al tuo fianco, pronto a smascherare errori di calcoli e somme non dovute.

L’Aducons Law e Food mette a disposizione un tecnico per aiutare i cittadini a capire cose si nasconde alle cifre richieste, o anche solo per aiutare nella scelta dell’operatore più adatto alle proprie esigenze. L’associazione che cura gli interessi di utenti e consumatori ha già fatto risparmiare diverse centinaia di euro a molti cittadini che vi si sono rivolti dopo aver ricevuto delle maxi bollette.

Si possono verificare le singole voce di ogni bolletta – sottolineano all’associazione – basta che ci siano tutti i dettagli, spesso si trovano conguagli richiesti ma non dovuti, e perfino errori di calcolo. Si può richiedere un parere gratuito su tutte le utenze, per avere certezza della loro correttezza e ricevere consigli”. Sarà possibile fare verificare le utenze: telefoniche, gas, luce, acqua e l’esperto vi dirà se sono calcolate in modo adeguato, analizzando tutte le voci. Potrà anche fornire suggerimenti per il miglior operatore, in base alle proprie esigenze e ai propri consumi. L’esperto riceve nella nuova sede in via Vittorio Emanuele n.15 nel centro storico di Lucca, basta prendere appuntamento, chiamando lo 0583/582621, per poter parlare con l’esperto in bollette”.