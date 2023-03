NetTalk che ne pensate dei rastafariani?

Continua il nostro piccolo viaggio nelle religioni “recenti”, dopo la prima puntata sulla chiesa dell’Altrove di Beppe Grillo

Ciao a tutti e benvenuti nel mio blog! Oggi voglio parlarvi di un movimento religioso e culturale molto particolare: i rastafariani. Chi sono? Da dove vengono? Quali sono le loro credenze e le loro pratiche? E soprattutto, perché hanno quei capelli così lunghi e colorati? Se siete curiosi di scoprire le risposte a queste domande, continuate a leggere!

I rastafariani sono i seguaci di una fede nata in Giamaica negli anni ’30 del secolo scorso, ispirata dalle idee di Marcus Garvey, un leader politico e sociale che predicava il ritorno degli africani alla loro terra d’origine, l’Etiopia. Secondo i rastafariani, il vero Dio è Haile Selassie I, l’ultimo imperatore etiope, considerato la reincarnazione di Gesù Cristo e chiamato Ras Tafari (da cui il nome del movimento). I rastafariani credono che Selassie non sia morto nel 1975, ma sia ancora vivo e che un giorno tornerà a guidare il popolo nero verso la liberazione dal dominio bianco.

I rastafariani non hanno una struttura gerarchica ufficiale, ma si organizzano in comunità autonome chiamate “mansioni”, ognuna con le proprie regole e tradizioni. Alcune mansioni sono più ortodosse e rigorose, altre più aperte e tolleranti. In generale, i rastafariani seguono alcuni principi comuni, come il rispetto per la natura, il rifiuto della violenza, la solidarietà tra i membri della fede e la diffusione del messaggio di pace e amore attraverso la musica reggae.

Una delle pratiche più caratteristiche dei rastafariani è la celebrazione della “cerimonia del ragionamento”, in cui i fedeli si riuniscono per discutere di temi spirituali, sociali e politici, fumando insieme la ganja (la marijuana), considerata una pianta sacra che aiuta a entrare in contatto con Dio. Durante la cerimonia, si leggono brani della Bibbia (interpretati in chiave afrocentrica) e si cantano inni chiamati “nyabinghi”, accompagnati da tamburi.

Un altro aspetto distintivo dei rastafariani è il loro stile di vita e di abbigliamento. I rastafariani seguono una dieta vegetariana o vegana, chiamata “ital”, che esclude il consumo di alcol, carne, latticini e cibi artificiali. Inoltre, si astengono dal tagliarsi i capelli e dalla rasatura, seguendo il precetto biblico di non toccare la “corona” che Dio ha dato loro. Così, i loro capelli crescono formando delle lunghe treccine chiamate “dreadlocks”, simbolo di forza e identità. I rastafariani indossano anche dei colorati abiti e accessori con i colori della bandiera etiope: verde, giallo e rosso. Questi colori rappresentano la natura, la ricchezza e il sangue versato per la libertà.

Spero che questo articolo vi sia piaciuto e vi abbia fatto conoscere meglio i rastafariani, un popolo affascinante e originale. Se avete domande o commenti, lasciateli qui sotto. Alla prossima!

a cura di Eduardo.

Foto di Kindel Media