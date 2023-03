Uno spazio migliore per Emaho. Una piccola lotta all’abbandono scolastico e al disagio dei giovani

La dispersione scolastica è un problema serio in Italia, e la Toscana non fa eccezione. Secondo i dati dell’Istat del 2020, l’abbandono scolastico precoce in Toscana si attesta al 9,2%, contro il 13,7% della media nazionale. Tuttavia, ciò non significa che il fenomeno sia trascurabile, anzi: tra i giovani toscani tra i 18 e i 24 anni, sono ben 24.000 coloro che non hanno completato il ciclo di studi.

La dispersione scolastica ha spesso radici profonde nel disagio psicologico dei giovani, che può essere causato da diversi fattori, come la difficoltà di apprendimento, la mancanza di sostegno familiare, l’insuccesso scolastico, la povertà, la discriminazione, l’isolamento sociale e la disoccupazione. Secondo un rapporto dell’Ufficio regionale per il diritto allo studio della Toscana del 2021, il disagio psicologico giovanile è in aumento nella regione, e ha subito un’accelerazione a causa della pandemia.

In questo contesto, l’iniziativa EMAHO rappresenta una risposta concreta al bisogno di alternative per i giovani che hanno scelto di abbandonare il percorso scolastico, che si sentono emarginati e disorientati. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare i talenti e le passioni dei ragazzi, stimolandoli a scoprire e sviluppare le loro risorse individuali attraverso un ambiente aperto, inclusivo e non giudicante. EMAHO, che in tibetano significa meraviglia, vuole risvegliare la curiosità e la meraviglia della conoscenza, delle arti, del vivere e del condividere. Il progetto si propone di valorizzare le risorse individuali dei ragazzi, scoprire i loro talenti e attitudini e metterli al centro del processo educativo.

L’iniziativa, che prevede la creazione di uno spazio educativo, formativo e artistico, è stata ideata da un gruppo di insegnanti, professionisti e artisti sensibili al disagio giovanile. Il progetto si propone di offrire una formazione varia e orientata alla valorizzazione della bellezza, attraverso l’arte, l’artigianato e l’esperienza di studio. L’obiettivo finale è quello di creare un luogo dove il pensiero diventa opera, sostenendo i sogni, le passioni e le visioni dei giovani.

Per raggiungere questo obiettivo, l’associazione di promozione sociale Emaho APS ha avviato un crowdfunding per reperire spazi adeguati all’ampliamento del progetto, acquistare attrezzature idonee alle attività professionali proposte e realizzare eventi, mostre e progetti che valorizzino la creatività degli utenti e abbiano anche una ricaduta economica per i ragazzi stessi, per gli artigiani e gli artisti coinvolti e per il mantenimento ed ampliamento delle attività connesse alla scuola. Sostenere un progetto come EMAHO significa contribuire alla crescita e alla valorizzazione dei talenti giovanili e rappresenta un investimento sul futuro di tutti.

Foto di Pixabay