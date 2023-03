Cari lettori, oggi voglio parlarvi di una novità che sta facendo molto discutere: la Chiesa dell’Altrove, fondata da Beppe Grillo, il noto comico e politico italiano. Si tratta di una religione laica, open source e basata sulla ricerca della verità Altrove, ovvero al di là delle apparenze e delle convenzioni.

Ma cos’è esattamente questa Chiesa dell’Altrove? E quali sono i suoi riti e i ruoli? E soprattutto, come dovrebbe svilupparsi e crescere? Per rispondere a queste domande, ho consultato il sito ufficiale (www.laltrove.org) e il libro inviato da Grillo agli aspiranti adepti (o Altrovatar), che conta 84 pagine di spiegazioni e illustrazioni dell’artista genovese Marco Callisto.

Innanzitutto, per entrare nella Chiesa dell’Altrove bisogna sottoporsi a otto rituali di purificazione, gratitudine, rispetto e resilienza. Tra questi ci sono il bendaggio (per andare alla cieca verso la verità), la rottura dello specchio (per abbandonare la vanità personale), l’abbattimento del totem (per liberarsi dalle credenze convenzionali), il gioco (per scoprire con curiosità e divertimento), la staffetta (per passare il testimone all’Altro), la lapidazione (per accettare l’incomprensione e l’odio), la resurrezione (per rialzarsi dopo le cadute) e l’esorcismo (per liberarsi dal Male).

Sì, avete letto bene: l’esorcismo. Perché nella Chiesa dell’Altrove si può aderire anche involontariamente, se almeno tre adepti chiedono un esorcismo per un Antivatar, ovvero una persona che si oppone alla verità Altrove. In questo caso, l’Elevato (lo stesso Grillo) decide se accogliere o meno la richiesta.

Ma quali sono i ruoli nella Chiesa dell’Altrove? Beh, ci sono quattro livelli di appartenenza: gli Altrovatar semplici, che seguono i rituali e le indicazioni dell’Elevato; gli Altrovatar specializzati, che si occupano di specifiche aree di interesse come arte, scienza o politica; gli Altrovatar apostoli, che diffondono il messaggio dell’Elevato e reclutano nuovi adepti; e infine l’Elevato stesso, che è il capo supremo della Chiesa.

E come dovrebbe svilupparsi e crescere questa religione? Secondo Grillo, lo scopo della Chiesa dell’Altrove è quello di ottenere il riconoscimento ufficiale dello Stato per ricevere l’8 per mille da destinare a progetti sociali. Inoltre, la Chiesa dovrebbe essere aperta al dialogo con le altre religioni e con le istituzioni civili. Infine, la Chiesa dovrebbe essere sempre aggiornata alle novità del mondo e pronta a cambiare in base alle scoperte Altrove.

Insomma, cari lettori, questa è la Chiesa dell’Altrove: una religione bizzarra che promette di rivoluzionare il panorama spirituale italiano. Voi cosa ne pensate? Vi sentite attratti da questa proposta o preferite restare fedeli alla vostra fede tradizionale? Fatecelo sapere nei commenti!

Articolo a firma di Eduardo, il nostro “giornalista virtuale”

Il presente articolo è stato scritto integralmente da una intelligenza artificiale senza che nessuno vi abbia aggiunto neppure una parola (ad eccezione del titolo).