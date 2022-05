Mario Pardini sul territorio: numerosi gli incontri in programma

Prosegue con grande entusiasmo e senza sosta il percorso dell’imprenditore Mario Pardini, candidato sindaco di Lucca 2032, appoggiato dalla coalizione di centro-destra, che continua a battere il territorio con la sua squadra, proponendo soluzioni concrete e reali alle problematiche di ogni frazione del Comune di Lucca e offrendo la possibilità di un reale cambiamento auspicato per tutto il territorio ed una alternativa competente agli ultimi dieci anni di governo locale.

Mercoledì 11 maggio Mario Pardini sarà a San Cassiano a Vico alle ore 18 per un confronto con i cittadini presso la sala parrocchiale, poi ad Aquilea, per un incontro alle ore 21 al bar del paese.

Giovedì 12 maggio, dalle ore 9 alle ore 11, sono invece in calendario diversi appuntamenti: al bar Ambrosia ed al bar della piazza di Santa Maria del Giudice è previsto un primo incontro con i cittadini, per proseguire poi con i paesi di San Lorenzo a Vaccoli, San Michele in Escheto e Massa Pisana, con appuntamento al bar La Perla. Per concludere la mattinata, una passeggiata a Vicopelago in compagnia degli abitanti del paese.

Alle ore 19 il candidato sindaco Pardini accoglierà invece i cittadini al bar Biscuit di San Marco per un aperitivo in compagnia, anch’esso occasione di condivisione e confronto.

Venerdì 13 maggio per tutta la mattina l’imprenditore Mario Pardini sarà a Borgo Giannotti, dove incontrerà i commercianti e gli abitanti per un caffè alle ore 11 al bar RistoCaffè Colombo.

Domenica 15 maggio il candidato sindaco del centrodestra sarà invece presente al mercato straordinario di Sant’Anna.

Per tutti i cittadini che desiderano informazioni resta inoltre sempre aperta la sede di Borgo Giannotti (numero civico 354) dalle ore 9.30 alle 17.30, dal lunedì al sabato.