Mario Pardini e Paola Granucci incontrano i lucchesi nei caffè, ecco tutte le date

Paola Granucci, candidata a consigliere comunale per Lucca 2032, fissa un serie di appuntamenti in diversi locali della città per incontrare i lucchesi insieme al candidato sindaco Mario Pardini. Un’occasione da non perdere per conoscere di persona i candidati e porre loro domande

Paola Granucci, imprenditrice lucchese candidata come consigliere comunale, è prontissima a dare il massimo per conoscere e farsi conoscere dai lucchesi. Per questo motivo ha fissato una serie di incontri, aperti a tutti, in diversi locali della città.

Gli incontri saranno sette, senza contare la data del 10 giugno, giorno in cui Paola Granucci parteciperà a un vero e proprio tour itinerante per la città, che si concluderà con la festa per la chiusura della campagna elettorale di Mario Pardini.

“Vieni a conoscere Paola!” sarà questo il titolo dei sette incontri, che si terranno sia dentro che fuori le mura cittadine, e a molti dei quali parteciperà anche il candidato sindaco della lista civica Lucca 2032. Gli incontri saranno un’occasione informale per ascoltare il punto di vista dei candadidati e conoscerli personalmente in vista delle prossime elezioni amministrative 12 Giugno 2022 a Lucca.

“Vieni a conoscere Paola!” dove e quando:

• Mercoledì 11 Maggio dalle ore 18.00 al “Bistrot Des Arts” in Piazza San Giusto

• Giovedì 18 Maggio dalle ore 18.00 al “Caffè Santa Zita” in Piazza San Frediano, con il candidato Sindaco Mario Pardini

• Domenica 22 Maggio dalle ore 10.00 alla “Pasticceria Tiffany” su Viale Luporini a S.Anna

• Martedì 24 Maggio dalle ore 17.00 alla “Cremeria Opera” di Viale Luporini S.Anna

• Lunedì 30 Maggio dalle ore 17.00 da “I Gelati di Piero” in Via Roma, con il candidato Sindaco Mario Pardini

• Mercoledì 1 Giugno dalle ore 18:30 alla “Fattoria F.lli Urbani” con “un aperitivo in vigna”, evento aperto ma con disponibilità limitata su prenotazione whatsapp +39 348 74 9 0 510 fino a esaurimento posti, con il candidato Sindaco Mario Pardini

• Sabato 4 Giugno alle ore 15 presso il Circolo di Cerasomma, con il candidato sindaco Mario Pardini

• Venerdì 10 Giugno ultimo giorno della campagna elettorale, Paola Granucci effettuerà un giro non stop per la città e per le numerose frazioni a bordo di una Piaggio Ape Vintage. L’evento si concluderà con la festa di chiusura della campagna elettorale di Mario Pardini.