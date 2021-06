Marino Bartoletti presenta “La cena degli Dei” al Pinturicchio

Marino Bartoletti torna al centro “Il Pinturicchio” di Borgo Giannotti a Lucca per presentare il suo libro “La cena degli Dei”, in corsa per il prestigioso premio Bancarella. Mercoledì 30 giugno a partire dalle 18.30 Bartoletti sarà intervistato dai due giornalisti lucchesi Marco Innocenti e Giacomo Bernardi e parlerà di questa sua ultima fatica letteraria in cui racconta di una straordinaria cena organizzata dal grande vecchio Enzo Ferrari, che si sta annoiando lassù da 43 anni e decide di far invitare alcuni grandi personaggi dello sport, della musica, del teatro “perché non può finire tutto con la morte”.

E così si ritrovano attorno allo stesso tavolo – insieme a Ferrari – personaggi come Simoncelli, Baracca, Pavarotti, Pantani, Senna, Dalla, Nuvolari.

“Una favola più che un romanzo” ha detto lo stesso Bartoletti parlando del libro, in cui descrive persone che ha amato ed episodi conosciuti per esperienza diretta.

Un’idea originale che si è concretizzata grazie alla consueta abilità e facilità di scrittura di uno dei più importanti giornalisti del panorama nazionale.



Bartoletti in tv ha diretto le testate sportive della Rai e di Mediaset, ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come Il Processo del Lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del Guerin Sportivo e ha fondato Calcio 2000.

Ha seguito dal vivo 10 Olimpiadi e 10 Mondiali di calcio. È stato inoltre direttore scientifico dell’enciclopedia Treccani dello Sport.

È anche un grande esperto di musica, in particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara.



Nella sala della cultura del Pinturicchio il grande giornalista, adesso anche scrittore di successo, racconterà quindi il suo libro e condividerà con il pubblico molte storie, legate in particolare al mondo dello sport, della musica e dello spettacolo. Sarà inoltre possibile per tutti i presenti acquistare una copia del suo nuovo libro autografata.



L’organizzazione generale dell’evento, che è organizzato nel rispetto delle norme e procedure anti Covid, è a cura di Adolfo Berti.

L’ingresso è libero ma con prenotazione fino a esaurimento posti, inviando un messaggio whatsapp al numero 348.3152586.