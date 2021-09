Lucca2032:”Le idee sono più forti di polemiche e personalismi”

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’associazione Lucca 2032.

“Ci stiamo avvicinando alla scadenza del mandato dell’attuale amministrazione della città di Lucca, un’amministrazione di centrosinistra che ha segnato un lungo elenco di occasioni perdute. La città giace nell’immobilismo e nell’isolamento.

Ecco perché nasce la nostra associazione, Lucca 2032, per elaborare una progettualità capace di traghettare la città fuori dalle retrovie, ridare impulso alle attività e migliorare la vita dei cittadini lucchesi.

Il dibattito del centrodestra sulla stampa sembra focalizzato, da giorni, nell’individuazione di un nome piuttosto che un altro. Un’immagine che non può rispecchiare la realtà. Le prossime elezioni sono un obiettivo da non mancare per chiunque abbia a cuore il futuro della città. Il centrodestra si sta concentrando sul rendere tangibile l’idea di Lucca che vuole proporre per i prossimi anni, un disegno nitido che saprà (ri)portare i cittadini alle urne. La nostra partecipazione in questa fase delicata è mirata a questo: a dare un contributo fattivo, a elaborare una progettualità necessaria che nasce da un attento lavoro di ascolto e riordino delle istanze.

Siamo stati tirati in ballo per i nomi, ma sarebbe più opportuno ascoltare le nostre proposte. Noi le presenteremo con convinzione.

Lucca 2032 è nata per portare avanti un’idea di città, e un’idea, ricordiamocelo, è più forte di qualsiasi tipo di polemica e di personalismo”.