Lucca Civica, Lucca è Popolare, Volt: nasce la nuova lista a sostegno di Raspini

Dall’unione di tre forze eterogenee – Lucca Civica, Lucca è Popolare e Volt – e dalla base solida di un lavoro avviato e portato avanti in questi anni nasce un progetto comune che mescola continuità con discontinuità, coniugando in un’unica realtà l’esperienza di chi ha fatto parte dei dieci anni di amministrazione Tambellini con la novità di forze politiche che quest’anno per la prima volta partecipano alla competizione elettorale nella coalizione di centrosinistra, a sostegno del candidato sindaco Francesco Raspini.

“Lucca Civica nei suoi dieci anni a fianco di Alessandro Tambellini – spiega Giovanni Lemucchi – ritiene che siano state fatte delle ottime cose e da lì vuole partire. Ovviamente certe cose potevano e dovevano essere fatte meglio, per questo per il prossimo quinquennio abbiamo stretto questo patto con forze giovani, che, talvolta, hanno punti di vista anche diversi da noi. Lucca Civica vuole essere un ponte verso il futuro di questi giovani e di questa città per accompagnarli ancora per una parte di questo percorso”.

“Come Volt riteniamo che partire da una base solida sia necessario per non mancare un appuntamento cruciale come quello del PNRR: una rottura totale con il passato non ci sembrerebbe un buon inizio” spiega Edoardo Di Loreto -. Ciò detto riteniamo che Lucca debba anche cambiare e dare l’opportunità alle giovani e ai giovani lucchesi di restare nella loro città per costruire i propri progetti e ambizioni. Io stesso sono stato costretto per alcuni anni ad andare via dalla mia città perché non trovavo lavoro e la città non riusciva a venire in contro alle mie esigenze. Noi di Volt riteniamo che un uso migliore e pieno dei fondi europei sia la chiave per riuscirci”.

“Lucca è Popolare è orgogliosa di lanciare insieme ai suoi alleati questo progetto che vuole partire dalla solida base di quanto fatto in passato per continuare a progettare il futuro di Lucca – aggiunge Marco Barsella -. Rispetto a chi parla solo di discontinuità, proponendola come valore politico, noi preferiamo fare politica vera, tra la gente, e parlare di temi. In tal senso un punto importante su cui lavorare sarà il recupero delle periferie poiché fare di tutto per ricucire nella sua interezza il territorio lucchese in un’ottica di prossimità è uno dei nostri obiettivi primari, assieme a quello di sostenere politiche concrete per la famiglia che partano dal livello locale e un welfare che garantisca la giustizia sociale”.

La lista terrà una conferenza stampa nella mattinata di sabato 30 aprile nella sala conferenze della Casa del Boia, Mura Urbane, dove esporrà le sue linee programmatiche e risponderà alle domande dei cittadini che vorranno partecipare all’evento.