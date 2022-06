Lucca 2032: “Qualità della vita degli anziani totalmente insufficiente a Lucca: subito azioni mirate per migliorarla concretamente”

L’immobilismo colpisce ancora. Purtroppo il report annuale deIl Sole 24 Ore, che tra le tante criticità boccia Lucca sul fronte della qualità della vita degli anziani (105esima in classifica, ossia terz’ultima d’Italia), conferma le gravi carenze delle politiche sociali messe in atto dall’amministrazione uscente, che si ripropone alla guida della città con il candidato del Pd Francesco Raspini.

Nella popolazione lucchese il notevole aumento del numero degli anziani porta con sé cambiamenti di vita e di dinamiche relazionali anche all’interno dei nuclei familiari. È tempo di affrontare con decisione la questione e mettere in atto soluzioni concrete per risolvere alla radice tutti i problemi da essa derivanti.

Per questo nel nostro programma di governo abbiamo inserito numerosi servizi e maggiore attenzione alla terza età, attraverso dispositivi salvavita in comodato d’uso per eventuali segnalazioni di emergenza, navette gratuite e creazione di corsi di alfabetizzazione informatica, con particolare attenzione all’istruzione sui servizi digitali comunali e home banking (servizi bancari on line). E ancora: potenziamento, ristrutturazione e messa in sicurezza delle attuali strutture rsa presenti sul territorio e realizzazione di alloggi protetti per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, dove poter vivere assistiti da personale specializzato.

Il Comune che vogliamo non lascia indietro nessuno, non si dimentica degli anziani e si impegna a dare a loro e a tutti gli altri cittadini una prospettiva di vita serena e dignitosa. Questa è civiltà, questa è la buona politica.

Fonte indagine Il Sole 24 Ore: https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-generazioni/?refresh_ce=1