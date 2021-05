Luca Andreoli è il nuovo coach del Basket Le Mura Lucca

Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri al Palatagliate, il Basket Le Mura Lucca ha annunciato l’allenatore per la stagione 2021-2022. Sarà Luca Andreoli il nuovo head coach, per quello che sarà il dodicesimo campionato consecutivo di Serie A1 del club del presidente Rodolfo Cavallo. Reduce da due annate positive in A2 con la Nico Basket, in quello appena terminata è arrivato un lusinghiero sesto posto, dove ha confermato di essere uno degli allenatori emergenti della pallacanestro italiana, il tecnico bolognese torna alla guida di una compagine della massima serie dopo gli ottimi risultati conseguiti nel triennio 2016-2019 in quel di Vigarano.

Classe 1990, Luca Andreoli ha iniziato la propria carriera da allenatore nel settore maschile della BSL San Lazzaro dove rimane per sette anni. Risale al 2013 il suo primo approdo a Lucca, per la precisione alle Mura Spring, società nella quale ha svolto sia il ruolo di assistente di coach Giuseppe Piazza in Serie B che capo allenatore delle formazioni Under 17 e Under 19. Nella stagione 2015-2016 Andreoli ha guidato in Serie B Massa e Cozzile guidando una vecchia conoscenza del Basket Le Mura, ossia Imma Gentile. Da qui l’approdo nell’estate 2016 a Vigarano in A1 con l’incarico, dapprima, di assistente allenatore e responsabile del settore giovanile, per poi diventare head coach del team ferrarese nel gennaio 2017 inaugurando così un sodalizio con il direttore generale Ennio Zazzaroni che proseguirà anche nella città dell’arborato cerchio. Concluse le tre stagioni ricche di soddisfazioni in terra emiliana, per il coach bolognese sono arrivate, come detto, i due campionati alla guida della Nico Basket mettendo in mostra una bella pallacanestro.

“Sono felice di far parte di questo progetto sportivo in una delle piazze più importanti del basket femminile in Italia.” – sono le prime parole da coach biancorosso di Luca Andreoli- “Sarà fondamentale ricercare la disciplina del lavoro quotidiano in palestra. Il nostro obiettivo sarà quello di aumentare l’entusiasmo a Lucca praticando un bel basket.”