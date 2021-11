“Le società sportive rifiutano mio figlio perché autistico”, l’appello di Giada alle istituzioni

Lo ripetono sempre dell’importanza di creare una città più inclusiva e senza barriere, ma il cammino fuori dagli slogan elettorali è ancora lungo. “Ho ricevuto l’ennesimo ‘no’ da parte di una società sportiva lucchese che non intende includere mio figlio nelle proprie attività”, racconta Giada Alessandri, mamma di un bambino autistico di 13 anni.

Giada ha contattato più di una società nell’ultimo periodo e questo è l’ultimo di una sfilza di rifiuti che hanno come unico risultato quello di marginalizzare ancora di più i ragazzi come suo figlio. Un’altra storia di negligenza e superficialità quindi, che non ha però scoraggiato Giada perché, sarà che una mamma lo sa, lei non intende arrendersi neppure per tutti gli altri.

“Mio figlio è consapevole della sua condizione – dice – e sa bene il motivo per cui viene escluso dalle attività sportive. Cosa dovrei rispondergli quando mi chiede se non lo vogliono a musica o a calcio perché è autistico? E’ già difficile l’integrazione a scuola e nella vita, ma lo sport dovrebbe essere per tutti. Non è giusto”. Perché ancora, nonostante tutte le battaglie e i solleciti, i ragazzi con disabilità o sono indirizzati ad attività sportive ‘solo per loro’, oppure esclusi e magari anche derisi dagli altri, quando invece lo sport dovrebbe unire e creare cultura consapevole della diversità.

Giada lancia poi un appello alle istituzioni competenti affinché si attivino per garantire a suo figlio e ai ragazzi come lui di poter fare sport: “Sono sconfortata ed arrabbiata perché non riesco a capire come mai lo sport, che dovrebbe essere inclusivo, non lo è. Avendo un figlio con alto funzionamento e consapevolezza di sé e del suo stato, come faccio a fargli capire che non avrà possibilità di fare quello che gli piace – scrive Giada -? Non tutti i corsi sportivi sono aperti ai disabili e quei pochi che ci sono diventano ghetti: davvero non c’è modo di creare attività per disabili e normodotati insieme? Lui ha anche uno spiccato spirito artistico, ma anche in questo campo non ha avuto buone esperienze perché è stato più volte escluso dagli spettacoli e le situazioni sono assurde. La società deve integrare tutti a sé, non emarginare. Mi auguro profondamente, visto che di sociale ci si riempie spesso la bocca e poi all’atto pratico poco si fa, che qualcuno, dalle istituzioni, mi risponda e permetta al lui, finalmente, di fare sport”.

“Sono disposta anche – aggiunge – a supportare la società sportiva con operatori specializzati e ad accompagnarlo personalmente a Lucca, Capannori, Porcari o Montecarlo purché qualche società dia a mio figlio questa opportunità“.

Personale non qualificato a scuola e nei centri sportivi, istituzioni incapaci, all’atto pratico, di andare oltre, poche (come sempre) le risorse a disposizione, ma “non esistono bambini sbagliati”, siamo noi a non essere pronti e ci auguriamo che almeno l’assessora con deleghe alla disabilità del Comune di Capannori, Serena Frediani e l’assessore Francesco Cecchetti, cui le mamme come Giada si rivolgono, lo sia e concretizzi in azione le promesse politiche ed etiche di cui tanto sentiamo parlare.