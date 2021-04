“La scomparsa di Francesco Petrini? La città perde una persona dalla profonda umanità”: le condoglianze del PD

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa pervenuto dal PD comunale di Lucca in merito alla recente scomparsa di Francesco Petrini.

“Con la scomparsa di Franco Petrini la città perde una persona dalla profonda umanità, animata da una forte passione civile. Grande conoscitore della storia di Lucca, lo ricorderemo per il suo impegno a favore della cultura e in particolare per la sua preziosa opera di riscoperta e valorizzazione dei luoghi del lavoro che hanno caratterizzato lo sviluppo industriale della città e del territorio. All’occorrenza anche critico ma mai pretestuoso e sempre informatissimo – molti lo ricorderanno passeggiare per via Fillungo con il quotidiano sotto braccio -, ha saputo essere un valido sprone nei confronti delle amministrazioni pubbliche perché facessero sempre di più per la valorizzazione della città e del suo patrimonio storico e culturale. Alla famiglia di Franco il PD comunale di Lucca porge le più sentite condoglianze.“