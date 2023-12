La Pietà ha abbandonato la Palestina.

Quanto succede in Israele non può davvero lasciare indifferenti. Non lo può per via della brutalità dell’innesco ma neppure per quanto continua ad accadere.

Non è il diritto di Israele a difendersi che può essere messo in discussione. L’abbiamo detto chiaramente anche all’inizio del conflitto: nessuno stato che si rispetti può consentire che i propri cittadini vengano rapiti e uccisi senza reagire. Si può dire che, altrimenti, è il senso stesso dello stato che viene meno. La sua vera ragione d’essere. La vera motivazione che porta un popolo a costituire uno stato, è la necessità di sapere che la propria esistenza è garantita.

Quindi Israele non poteva che reagire alla brutale aggressione che ha subito.

Hamas contava su questa reazione per spezzare ogni forma di normalizzazione dei rapporti che stava cominciando a definirsi tra Israele e una parte importante dei paesi arabi. Perché Hamas non è un partito politico: è una forza terroristica. Non è interessata al benessere della propria popolazione ma alla propria conservazione e questa è possibile solo se la guerra prosegue: violenta, brutale. E questo lo hanno detto chiaramente i loro leader quando hanno chiesto il sangue dei propri concittadini per mantenere viva la lotta. Quando hanno cioè auspicato la più crudele e violenta reazione di Israele per giustificare sé stessi e il proprio operato. Hamas è forte solo se la situazione è disperata; se la violenza è terribile; se la morte è una compagna quotidiana. Per questo Hamas non potrà mai venire a patti con Israele: in un contesto che va normalizzandosi la loro furia omicida, i loro metodi barbari, la loro arroganza dittatoriale e il loro fanatismo sarebbero marginalizzati.

È così che va il mondo: i dittatori hanno bisogno di cattivi e nemici per garantirsi il diritto di fare cose atroci con la giustificazione di un male superiore. Una esigenza di emergenza che giustifica e purifica ciò che si va facendo. È così per l’Iran degli ayatollah. È così per la Russia di Putin. È così per la Cina di Xi. I grandi nemici giustificano le grandi crudeltà e il più spregiudicato autoritarismo.

Ma, con le dovute differenze, è così anche in democrazia. Anche da noi i politici possono nascondersi dietro i grandi problemi per giustificare tempi di emergenza il cui vero scopo è garantire la sopravvivenza del politico stesso.

Così anche Benjamin Netanyahu, leader squalificato in patria e consumato dalla sua stessa storia e dai troppi compromessi con il potere, usa la tragedia per mantenersi in vita. Senza la guerra sarebbe stato defenestrato dal paese. Senza l’orrore sarebbe stato sfiduciato.

La conduzione della guerra ha delle regole. È brutale. È sanguinaria. La guerra “moderna” senza vittime collaterali è un’idiozia, una storia per creduloni.

Ma questa non è neppure una guerra: è un’operazione militare condotta in mezzo a civili. Tra le regole non scritte della guerra c’è anche che i soldati devono correre dei rischi e che la vita di civili non combattenti deve essere tutelata non meno di quella dei propri soldati. Non è così che la guerra di Gaza viene condotta. Le bombe che sono state lanciate non sono il tipo di ordigni che possano essere usati in un contesto urbano senza aspettarsi stragi. Il modus operandi dell’esercito israeliano ha sfruttato spietatamente la circostanza che Hamas si è fatta scudo dei civili per iscrivere le stesse strutture civili tra i target militari legittimi al fine di giustificare una tecnica di avanzata che abbiamo giustamente additata come sanguinaria quando a farla è stato Putin.

E se lo ha potuto fare è perché il potere politico (di ambo le parti) ha bisogno di una situazione talmente grave da non consentire alcuna riflessione. Perché per il potere politico, di Hamas ma anche israeliano, tanto peggio vuol dire tanto meglio. Tanto più la crudeltà e la guerra macinano morte e distruzione, tanto più loro sono intoccabili e possono restare al loro posto. Perché alla fine Hamas e Netanyahu con l’ultradestra ortodossa hanno bisogno gli uni degli altri per restare al potere nei rispettivi paesi. Una triste, spietata combine.

È per questo che non ci sarà una pace a breve.

È per questo che le armi non taceranno facilmente.

Perché la pace, seppure raggiungibile solo con il contenimento forte del pericolo terrorismo, è interesse della gente comune ma non dei rispettivi leader. Perché loro che con la forza del voto popolare, delle vuote promesse o delle violenze non fa poi molta importanza, il potere lo hanno conquistato, ora non hanno intenzione di lasciarlo. E se per tenerlo dovranno incendiare una pira con migliaia di morti, non se ne faranno troppo un problema.

Foto di Ahmed akacha