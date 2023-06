La Corte dei conti: veglieremo comunque

Il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino ha dichiarato ieri: “Il controllo della Corte dei Conti sull’attuazione del Pnrr, pur nell’ipotesi di approvazione definitiva degli emendamenti in questione, continuerà ad essere proficuamente esercitato, anche in corso di esercizio […] mediante il cosiddetto controllo sulla gestione”. “Tale controllo, garantito dall’articolo 100 della Costituzione e come tale non comprimibile, se non con legge costituzionale, è finalizzato alla verifica della legittimità e della regolarità della gestione, anche ai fini del referto semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr”.

Quanto sopra è stato dichiarato ad un convegno sui controlli del PNRR organizzato dalla Università Cattolica. Ha poi concluso: “I cittadini chiedono trasparenza sui costi delle opere, sui tempi e sulle modalità della loro realizzazione”.

Mi lascio andare a qualche considerazione da cittadino. È vero: vorrei sapere che i nostri soldi sono spesi bene e per farlo mi farebbe piacere che fosse tutto più comprensibile e trasparente. È vero: non credo che questa trasparenza e buona gestione appartengano in modo significativo alla pubblica amministrazione. È vero: ritengo che la spesa improduttiva e sbagliata della pubblica amministrazione sia consistente, probabilmente più consistente dell’evasione nazionale.

Ma no, non credo proprio che sarà la Corte dei Conti a garantire quella trasparenza e quella qualità della spesa. Non credo che la Pubblica Amministrazione si cui più controlli, con più dirigenza, con più burocrazia.

Oltretutto la nostra magistratura ha da tempo perso la veste di imparzialità e di affidabilità: le rilevazioni dell’ISTAT da tempo fotografano una fiducia scarsa nella magistratura in generale. Quella contabile non è certo ritenuta migliore di quella ordinaria.

Il dato che emerge con chiarezza negli anni è che, superata una fase iniziale di controllo inesistente o scarso, più aumentano i controlli più aumenta l’inefficienza della macchina pubblica e non il contrario: aggiungere controlli non riduce lo spreco ma aggiunge ulteriore perdita di risorse e di tempo.

Oggi più che mai avremmo bisogno di un sistema che riconosca a ciascuno il proprio compito: alla magistratura di controllare che le cose siano state fatte correttamente (con una attività sanzionatoria per le azioni infedeli, non preventiva di guida), al Governo il compito di guidare il paese prendendo decisioni comprensibili, al Parlamento di fare leggi che vangano applicate e che, possibilmente, siano comprensibili anche ai poveracci (noi) che dovremmo conoscerle e applicarle e i ministeri di risolvere quei dettagli della legislazione che ne impediscono spesso l’attuazione. Invece il Governo fa leggi, il Parlamento cerca di entrare nell’attività di gestione e produce leggi a metà che poi vengono reinterpretate e riscritte da regolamenti attuativi e circolari interpretative, le magistrature contabili (e non solo) che scendono nell’agone della politica con commenti e indicazioni su leggi e con operatività di governo (sul controllo concomitante che vorrebbe indicare i contenuti di leggi e regolamenti).

Una Babele in cui nessuno fa quello che dovrebbe e tutti vogliono fare tutto. Se il paese non funziona c’è un perché.

Oggi dobbiamo andare a far dimagrire, e di tanto, il sistema della Pubblica Amministrazione. Che non è il «male oscuro» di questo paese ma è certamente un freno.

Lo dobbiamo fare perché ci conviene. Lo dobbiamo fare perché è giusto. Lo dobbiamo fare è l’unico modo per ridare dignità anche a chi ci lavora dentro.

