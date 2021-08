Jacobs (Virtus Lucca) è campione olimpico: la gioia incontenibile del DT Martinelli e di tutto il team

Domenica 1 agosto 2021 è stato un giorno epico per lo sport italiano. Due ori olimpici, a distanza di 10 minuti, nelle discipline di atletica leggera del salto in alto e dei 100 mt piani. Ancora avevamo le lacrime agli occhi per l’esultanza di Gimbo (Gianmarco Tamberi), che il velocista Jacobs ci ha regalato una nuova, bellissima, gioia. Nove secondi e ottanta centesimi per correre i 100 metri piani e consacrarsi come l’uomo più veloce del mondo.

E c’è tanto di Lucca in questa impresa alle Olimpiadi di Tokyo. Lamont Marcell Jacobs è infatti cresciuto sportivamente e si è formato definitivamente, come atleta e come uomo, proprio nella Virtus Lucca, a partire dal 2012. Naturale ed inevitabile la condivisione della gioia post-gara con Matteo Martinelli, DTT della Virtus e uomo di sport dallo spiccato lato umano ed empatico. Ci risponde visibilmente emozionato:”Una gioia unica! Marcell è un ragazzo speciale, che si merita tutto questo. Ha sempre indossato con grande passione e sacrificio i nostri colori e per noi oggi è un grande orgoglio vederlo sul tetto del mondo”. Un rapporto speciale, quello tra Martinelli e Jacobs, che prosegue con frequenza quasi quotidiana tra analisi, consigli, spunti e qualche confronto in spensieratezza.

La giornata di ieri ha regalato una grande gioia a tutto lo staff della Virtus, a quel team che lo ha accolto, visto crescere e divenire campione. Nei campionati di club, il campione olimpico, potrà continuare a correre con la Virtus Lucca. Verso nuovi traguardi, verso nuovi obiettivi. Una storia meravigliosa, da raccontare di nuovo all’ombra delle Mura, dove tutta la città lo attende per festeggiare insieme.