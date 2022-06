Il gruppo Emergency Lucca ringrazia la Trattoria Da Giulio in Pelleria

La Trattoria Da Giulio in Pelleria devolve intero incasso a favore di EMERGENCY in occasione della campagna 100 Cene dell’Associazione

Lo scorso venerdì 10 giugno si è tenuta presso la Trattoria Da Giulio in Pelleriauna delle serate culinarie organizzate dal Gruppo EMERGENCY di Lucca legate alla campagna nazionale delle Cento Cene per EMERGENCY. L’evento ha trovato grande riscontro con la partecipazione di circa 80 persone.

Il Gruppo EMERGENCY di Lucca ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla cena e in particolar modo la Trattoria Da Giulio in Pelleria e la titolare Marilina Sari per averci ospitato con cura e attenzione, per la gentilezza dell’intero staff, per l’ottimo cibo e, soprattutto, per la grande generosità devolvendo interamente l’incasso dell’evento a EMERGENCY a sostegno dei nostri ospedali e progetti nel mondo.

I fondi raccolti durante questa VII edizione di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di EMERGENCY in Sudan, Sierra Leone, Uganda e Afghanistan che nelle loro mense offrono più di 100.000 pasti al mese ai pazienti e ai loro familiari.