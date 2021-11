Il cane più bello del mondo è di Lucca

Italia di nuovo in vetta e questa volta anche Lucca. Il cagnolino lucchese Black Idlo’s Gren Grant, per tutti solo Glen, ha infatti vinto il World Dog Show tenutosi a Brno (Repubblica Ceca) tra il 29 ottobre e il 3 novembre scorsi. E’ il cane più bello del mondo.

Erano trentacinque gli esemplari della stessa razza presenti alla competizione e determinante per il Cairn Terrier lucchese è stata l’eleganza in passerella unita alla sua dolcezza, oltre alle caratteristiche fisiche e ad un’accurata toelettatura.

Orgogliose la handler Irene Cavallini e la padrona Silvia Malfatti che, una volta rientrate da Brno, sono state accolte insieme a Glen a Prato (città di origine di Irene Cavallini) dal sindaco Matteo Biffoni.

Il World Dog Show è una mostra annuale di risultati nell’allevamento cinofilo in tutti i paesi del mondo ma per il piccolo Cairn Terrier la vittoria dello show non è la prima: nato tre anni fa nell’allevamento di Cairn Terrier Black’s Idol’s di Coriano, a Rimini, partecipa a concorsi di bellezza da quando ha dieci mesi. E’ già stato campione italiano e campione sloveno. In programma per Glen ci sono già altre passerelle e concorsi.

Ormai possiamo dire che è l’anno dell’Italia nella musica, nel cinema, nello sport, nel cinema e anche nei campionati mondiali dedicati ai quattro zampe e così ci auguriamo di procedere.

Foto da socialup.it