Grande successo per la cena Valmet al Mercato del Carmine durante il MIAC

In occasione dell’annuale MIAC (Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria), evento che porta a Lucca le più importanti aziende del settore cartario a livello nazionale e internazionale, Valmet ha scelto di celebrare il territorio in modo speciale: la multinazionale finlandese, leader nelle tecnologie e soluzioni per l’industria della carta, ha infatti organizzato una cena esclusiva nella splendida cornice del Mercato del Carmine.

La serata, a cui hanno partecipato circa duecento ospiti provenienti da diverse parti del mondo, è stata un’occasione unica non solo per rafforzare i rapporti commerciali e professionali ma anche per far conoscere le bellezze storiche e artistiche della città di Lucca.

Gli ospiti hanno potuto immergersi nell’atmosfera affascinante del Mercato del Carmine, uno dei luoghi simbolo del centro storico, apprezzandone la ricchezza culturale e l’ospitalità locale.

La presenza di Valmet sul territorio lucchese rappresenta quindi un’opportunità di crescita non solo per l’industria cartaria ma anche per l’economia locale e il turismo.

Eventi come questo contribuiscono infatti a consolidare il ruolo di Lucca come punto di riferimento internazionale nel settore, creando sinergie tra economia, cultura e valorizzazione del territorio.

Con questa iniziativa, Valmet ha dimostrato ancora una volta la propria attenzione non solo verso lo sviluppo industriale ma anche verso il tessuto sociale e culturale della comunità che la ospita.