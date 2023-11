Gli appuntamenti dei presepi a Lucca (provincia)

Avvicinandosi il Natale si rilanciano le attività sul territorio lucchese. A cominciare da molte chiese della città e del territorio dei comuni della Pianura lucchese. Si confermano inoltre i tradizionali appuntamenti presepistici in molti paesi, da Montefegatesi a Pieve Fosciana a cui dobbiamo aggiungere la bella mostra di Paola Del Carlo in via Sbarra 91 a Porcari, aperta dal 10 dicembre al 14 gennaio 2024, e ancora presepi viventi allestiti in varie località della provincia di Lucca a cominciare da Ruota di Capannori o altre frazioni dei comuni di Barga, Camaiore, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano.

In particolare a Montefegatesi, la frazione più alta del comune di Bagni di Lucca dal 26 novembre è aperta l’esposizione delle tantissime Natività esposte lungo le stradine del paese. Chi arriva a Montefegatesi potrà fare una lunga passeggiata tra centinaia di presepi, piccoli e grandi, realizzati con diversi materiali, esposti negli angoli più suggestivi, dall’ingresso del paese, in piazza, di fronte alle abitazioni, per arrivare fino al punto più alto di Montefegatesi dove si trova la statua dedicata a Dante Alighieri. Anche la Garfagnana si conferma terra di presepi. Vediamo alcuni appuntamenti in programma.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023 PIEVE FOSCIANA.

NATALE IN… Pieve Fosciana Mercatini di Natale, VIA DEI PRESEPI percorso nel quale si alternano presepi lungo la via del paese, nei negozi, ecc. dal 03/12/2023 al 14/01/2024. Ore 14,30 Presepio Vivente a cura dei ragazzi del catechismo di Pieve Fosciana (chiesa Parrocchiale)

PRESEPIO ARTISTICO Chiesa di S. ANNA PIEVE FOSCIANA

Chiesa-ex Convento di S. Anna Pieve Fosciana dal 03/12/2023 al 07/01/2024

PIEVE FOSCIANA 16 DICEMBRE 2023 PRESEPIO DI LUCE a grandezza naturale visibile all’imbrunire (Località alla Madonnina) dal 16/12/2023 al 21/01/2024, inaugurazione sabato 16 dicembre ore 18,00

34° MOSTRA PRESEPI Artistici di PIEVE FOSCIANA dal 25/12/2023 al 07/01/2024 Chiesa di San Giuseppe (adiacente la Parrocchiale) Orario e giorni di apertura pubblica: festivi: dalle 14,30 alle 18,00 feriali su appuntamento tel. 3287485838

STORICO PRESEPIO MECCANICO di PIEVE FOSCIANA dal 25/12/2023 al 07/01/2024 Sala (adiacente la Parrocchiale) Orario e giorni di apertura pubblica _festivi: dalle 14,30 alle 18,00 feriali su appuntamento tel. 3287485838

PRESEPIO MECCANICO di SILLICO (frazione di Pieve Fosciana)

Palazzo Carli Via San Lorenzo Sillico dal 16/12/2023 al 07/01/2024 Orario e giorni di apertura pubblica: Festivi e prefestivi: dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 feriali su appuntamento tel 3286232904

PRESEPIO MECCANIZZATO di CASTIGLIONE di GARFAGNANA (LU)

Chiesa Parrocchiale S. Michele Castiglione di Garfagnana dal 10/12/2023 al 07/01/2024

PRESEPIO ARTISTICO di CERAGETO lungo la strada Provinciale (frazione di CASTIGLIONE di GARFAGNANA LU) allestito lungo la strada provinciale 445 delle Radici dal 09/12/2023 al 07/01/2024 Presepio allestito all’aperto, sempre visitabile

PRESEPIO TRADIZIONALE di CHIOZZA (frazione di CASTIGLIONE di GARFAGNANA LU) Chiesa di San Bartolomeo Via Comunale del Borghetto Chiozza dal 09/12/2023 al 07/01/2024; Orario e giorni di apertura pubblica: il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 17,00 feriali su appuntamento telefono 0583/68016

MOSTRA DI STATUINE DEL PRESEPIO STORICHE – MOZZANELLA (frazione di Castiglione di Garfagnana LU) Chiesa di San Salvatore Mozzanella dal 17/12/2023 al 07/01/2024 Orario e giorni di apertura pubblica: Festivi e prefestivi: dalle 10,00 alle 17,00

Presepio dell’Eremo di Capraia all’Eremo di Capraia di Pieve Fosciana dall’8/12/2023 al 7/01/2024

VILLACOLLEMANDINA

PRESEPIO NEL CHIOSTRO (adiacente la chiesa parrocchiale) dall’08/12/2023 al 14/01/2024; Presepio allestito all’aperto, sempre visitabile

SASSOROSSO di VILLACOLLEMANDINA

GRANDE PRESEPIO nella VECCHIA CAVA DI MARMO DI SASSOROSSO (frazione di VILLA COLLEMANDINA LU) località EX CAVA di MARMO (sopra il Paese) Sassorosso, frazione di VILLA COLLEMANDINA. Dall’08/12/2023 al 14/01/2024; presepio allestito all’aperto, sempre visitabile.