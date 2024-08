Gira una voce: Il Generale Vannacci alla Luminara

È una voce che ho raccolto da più bocche. Gente che si è avvicinata alle mie postazioni di piazza San Michele (Taddeucci), Via Beccheria (Pinelli) e Piazza Napoleone (Universo) per avere da me la conferma o la smentita ad una voce che da qualche giorno ha preso a girare in città: “Il Generale Vannacci sfilerà con la processione di Santa Croce?”

Non essendo in grado di confermare o di smentire questa voce mi sono limitato a raccoglierla ed a metterla in connessione con il proposito di chi vorrebbe contrapporre il Gay Pride del 7 Settembre con la Luminara della sera del 13.

Come ha scritto il suddetto Generale il mondo è proprio alla rovescia se siamo arrivati al punto di voler utilizzare una sincera manifestazione del sentire la nostra comunità per una meschina rivalsa.

In ogni caso, ne sono certo, il suddetto Generale da quel gran furbone che dimostra di essere si terrà ben lontano da questa sceneggiata.

Ai patrioti dell’anti Pride un antico consiglio sempre attuale: scherzate con i fanti, ma lasciate stare i santi.