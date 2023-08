Gen. Vannacci: è l’icona dell’Italia come era Fantozzi?

Tutti abbiamo sentito parlare del gen. Vannacci. Tutti sappiamo che è un generale con un grande curriculum militare alle spalle. Almeno così dicono tutti perché, in fondo, nessuno sapeva chi diavolo fosse fino a quando non è scoppiata la bufera.

Il gen. Vannacci: idee politicamente scorrette; tante parole spese per non offrire soluzioni ma solo per dire quello che, a suo giudizio, non va; un uomo che ha saputo curare i suoi affari quando ha deciso che la sua carriera militare era finita.

Scorretto lo è stato evidentemente: se non fosse stato un generale dell’esercito italiano chissenefrega del suo libro. Quindi è evidente che ha strumentalizzato il suo ruolo a fini promozionali per ottenere vendite e, cosa di maggior valore, notorietà.

Ma il successo del nostro gen., il motivo per cui ne parliamo tanto, non è perché ha «infangato» la divisa. È perché quello che ha detto ha trovato una eco nella coscienza collettiva.

Vi ricordate Fantozzi? Era apprezzato perché, nella grettezza sua e dei personaggi che gli ruotavano intorno, abbiamo riconosciuto l’Italia. Non quella che avremmo voluto vedere, ovviamente. Ma era quella che vedevamo.

Il Vannacci questa Italia l’ha vista e gli ha dato voce.

Ha dato voce al dissenso rispetto a tutto quel politically correct che porta a dire cose che non sono davvero possibili né desiderabili. Che impediscono di dire quello che è evidente ma che non si può dire perché altrimenti si viene additati alternativamente come omofobi, retrogradi, machisti, negazionisti, fideisti…

È un Italia, per fare qualche esempio, che non accetta che politica immigratoria coincida con facciamo venire tutti. Che non capisce che cosa stia diventando la nostra cultura tra slang inglese e idee iper-progressiste del tutto è concesso. Che non accetta che la difesa del clima voglia dire che i poveri non arrivano a comprare auto sempre più costose e i ricchi hanno nuove supercar elettriche e quindi «verdi». Che si chiede che cosa significhi il «macigno del debito pubblico» visto che in quarant’anni che è lì non ci è ma successo nulla e perché non è possibile fare debito per una sanità migliore, per andare in pensione, per guadagnare di più.

È un’Italia spaesata che ha più dubbi che certezze, che non ha maestri se non cattivi maestri, siano essi dei maître à penser della sinistra con il rolex che dall’alto di successo e soldi dispensano consigli e brioche come Maria Antonietta ma con la prosopopea di un vecchio saggio, o piuttosto ruspanti araldi delle masse che scalano il potere al grido «uno di noi» e carezzando la parte peggiore degli istinti di popolo promettono ciò che la gente vorrebbe sentire anche se è irrealizzabile.

Il nostro generale si colloca lì. Aspira alla carriera di cattivo maestro e usa efficacemente tutto il suo arsenale di visibilità e suggestione per stimolare una reazione. Contro gli infingimenti della sinistra, certo, ma sospettiamo che se un seggio arrivasse da lì, mettiamo dai 5 Stelle, allora saprebbe ben cantare intonato con la parte che può giovare di più.

Il successo mediatico di questo mondo al contrario è dovuto ad un vuoto.

Questa è l’Italia che non ha più buoni maestri.

Questa è l’Italia che non ha più guide autorevoli.

Questa è l’Italia che non ha più principi saldi e condivisi.

Questa è la nostra Italia.