“Eventi e iniziative rilevanti del 2021”: tutti i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

BENEFICIARIO OGGETTO CONTRIBUTO

Associazione Culturale Metropolis – Lucca Organizzazione di “Lucca Biennale – Cartasia”, primo Festival Internazionale della Carta, Biennale d’Arte Contemporanea, che giungerà nel 2022 all’undicesima edizione, con mostre a cielo aperto e indoor, eventi culturali performativi e altro ancora. 20.000,00

Associazione Culturale Photolux – Lucca Organizzazione dell’edizione 2021 di Photolux Festival che avrà come tema l’amore, con un programma espositivo di circa 20 mostre e il consueto corollario di eventi collaterali – workshop, letture portfolio, presentazioni di libri, conferenze – e di premiazioni con prestigiosi riconoscimenti internazionali. 110.000,00

Associazione Musicale Lucchese – Lucca Organizzazione della Stagione concertistica 2021 dell’Associazione, fondamentale per contribuire alla crescita culturale, sociale e turistica del territorio, attraverso numerose iniziative, tra cui, anche l’organizzazione del Festival “Lucca classica”. 240.000,00

Azienda Teatro del Giglio – Lucca Organizzazione dell’edizione 2021 di “Lucca i giorni di Puccini – Puccini Days”, con quattro concerti maggiori, cinque Cartoline Pucciniane (recital estivi all’aperto), quattro concerti cameristici su autori musicali lucchesi di varie epoche e incontri di presentazione. 50.000,00

Centro Studi Luigi Boccherini – Lucca Organizzazione della rassegna “Settecento musicale a Lucca” con cui il Centro Studi “Boccherini” coordina la collaborazione tra associazioni musicali attive da tempo sul territorio (Associazione Musicale Lucchese, Associazione Animando, Centro studi Luigi Boccherini, FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali, Sagra Musicale Lucchese), al fine di creare un festival ‘diffuso’ della musica settecentesca. 72.000,00

Comune di Forte dei Marmi Organizzazione di eventi ed iniziative nell’ambito del Festival della Satira di Forte dei Marmi, con appuntamenti dedicati ad ospiti d’onore e l’assegnazione del Premio Internazionale di Satira Politica, che nel 2021 giungerà alla 49esima edizione, con una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, da Serena Dandini e Lilli Gruber. 60.000,00

Comune di Pietrasanta Progetto ‘#Pietrasanta 365’ attraverso il quale si realizzano iniziative volte a valorizzare durante tutto l’anno le attrazioni e le specificità del territorio di Pietrasanta sul piano del turismo e della cultura. 50.000,00

Comune di Viareggio Progetto ‘Viareggio, Uno spettacolo di Museo’, ideato per concretizzare l’idea di un museo diffuso come strumento vivo e dinamico d’informazione e di formazione, funzionale alla creazione di un centro internazionale di documentazione sulle ‘Città balneari’. 50.000,00

Dillo in sintesi – Lucca Organizzazione del Festival della Sintesi, unico festival italiano dedicato alla brevità intelligente, ideato per esplorare, attraverso 4 giorni di conferenze, incontri per le scuole e spettacoli, il concetto di sintesi negli ambiti più vari, dalla letteratura alle scienze, dalla musica al giornalismo, passando per architettura, satira, teatro e social network, fotografica, linguistica, filosofia, poesia, etc. 20.000,00

Fondazione Carnevale di Viareggio – Viareggio Organizzazione del Carnevale di Viareggio 2021 con la realizzazione dei tradizionali corsi con 9 carri di prima categoria, 5 carri di seconda categoria, 9 mascherate in gruppo e 9 maschere isolate affidate alle 23 ditte artigiane della Cittadella. 180.000,00

Fondazione Festival Pucciniano – Viareggio Organizzazione del 67° Festival Puccini che si svolgerà da 16 luglio al 21 agosto 2021 con quattro titoli pucciniani (Tosca, Turandot, La Bohème, Manon Lescaut) per dodici serate d’opera, grandi concerti sinfonici, un galà lirico per celebrare il centenario della nascita di Enrico Caruso a cui si aggiungeranno concerti sul territorio e altri spettacoli tra prosa e danza. 250.000,00

Fondazione Giovanni Pascoli – Barga Progetto ‘Giovanni Pascoli Narratore dell’Avvenire’ volto ad approfondire la figura e l’opera di Pascoli nella sua modernità e attualità. La Fondazione promuove assegni di ricerca presso la Scuola Normale di Pisa, un progetto informatico per implementazione e collegamento sito web, la pubblicazione con Istituto Treccani di contenuti multimediali curati da Alberto Angela oltre ai consueti eventi di divugazione e intrattenimento. 35.000,00

Fondazione La Versiliana – Pietrasanta Organizzazione del “Festival LaVersiliana 2021” con la programmazione di 25 spettacoli nel Teatro grande, Incontri al Caffè, Spazio Bambini, attività espositiva – con l’aggiunta di proiezioni cinematografiche e spettacoli nello spazio ‘Teatro dei pinoli’. 100.000,00

Fondazione Terre Medicee – Seravezza Progetto ‘Crescita culturale e rilancio territoriale’ che consiste in azioni di valorizzazione di Palazzo Mediceo, attraverso una serie di attività espositive, culturali e didattiche che si collegano al rafforzamento del Polo Mediceo di Seravezza come servizio per il territorio. 70.000,00

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini – Lucca Organizzazione di “Boccherini Open” e “Open Gold” 2020/2021 con cui l’ISSM ‘L. Boccherini’ di Lucca propone, a integrazione dell’offerta formativa, concerti, masterclass, seminari, performances e conferenze, anche raggruppati per tematiche (come festival dedicati a particolari strumenti) in grado di richiamare artisti di fama internazionale. 140.000,00

Promo P.A. Fondazione – Lucca Organizzazione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, manifestazione che nel 2021 giunge alla sua XVII edizione, e dal 2005 contribuisce al dibattito internazionale sul tema della cultura, presentando e promuovendo soluzioni, strategie e strumenti a sostegno del sistema culturale e creativo, in relazione ai comparti del turismo, della produttività, dell’innovazione, della salute e della sostenibilità. 45.000,00

Puccini e la sua Lucca Festival – Lucca Organizzazione degli eventi della stagione invernale 2020/2021 e della stagione estiva 2021 del ‘Puccini e la Sua Lucca Festival’: al pubblico vengono proposti una serie di eventi settimanali che costituiscono un presidio pucciniano stabile e permanente nella città di Giacomo Puccini. 88.000,00

VI(S)TA NOVA – Lucca Organizzazione del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021, edizione della rassegna orientata al rilancio nel panorama nazionale e internazionale attraverso mostre, concorsi, masterclass, grandi ospiti, programmi per studenti, con l’obiettivo di ampliare sempre di più l’audience promuovendo al contempo il cinema e i territori di Lucca e Viareggio. 95.000,00

Voces Intimae – Lucca Organizzazione del “Virtuoso & Belcanto Festival” dedicato a giovani musicisti, che prevede corsi di perfezionamento organizzati come programmi didattici, con la possibilità di vincere premi importanti per i migliori studenti internazionali e quindi un contributo fattivo per l’inizio di una carriera concertistica internazionale per i migliori giovani musicisti presenti. 25.000,00