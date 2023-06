Da Fiore 4

Marco Pasega 2

Da qualche giorno felicemente trattenuto dalle Terme di Saturnia invio il mio contributo settimanale.

Anche questo ha per argomento l’indimenticato amico Marco Pasega

E colgo l’occasione pe ringraziare tutti quanti hanno voluto manifestare la loro partecipe adesione al ricordo e alla proposta di dedicargli una adeguata mostra commemorativa.

Ringrazio Umberto Tenucci per l’amichevole correzione: mi ha fatto notare che contrariamente a quanto avevo scritto le esequie di Marco non si tennero nella Chiesa di San Paolino, bensì in quella di Sant’Alessandro.

Dai riscontri ottenuti posso ragionevolmente comunicare che la mostra di Pasega si farà!

Ne ho parlato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ragghianti e ho trovato la convinta approvazione del Presidente Fontana, del Direttore Bolpagni e degli altri consiglieri.

Un’altra risposta positiva è venuta da Filippo Bacci di Capaci, che ben volentieri provvederà ad allestire ed organizzare la mostra.

Un interessante suggerimento mi è venuto dall’amico Vittorio Melecchi che indica nella Chiesa di san Cristoforo in via Fillungo il luogo dove svolgere l’esposizione.

Se come spero, Riccardo Carnicelli riuscirà a recuperare le scene che Marco Pasega realizzò per “Il Ciarlatano”, sarà l’occasione per esporle.

Cosi come se le ricerche negli archivi RAI daranno buon frutto potremmo proiettare i cartoni animati che Marco preparò per la pubblicità “Bertolli” su Caroselli

Pertanto tutti coloro che sono interessati a mettere a disposizione opera di Marco Pasega possono fin da subito contattare Filippo Bacci di Capaci che provvederà a prenderne nota.

Il lavoro è alle prime mosse ma con questa spinta possiamo ragionevolmente prevedere che andrà in porto. Sarà quindi l’occasione perché il signor Cole Herman cittadino onorario di Lucca, ritorni da Saint Niclas tra noi che lo rivedremo molto volentieri.

Fiore 4 parte 2

L’Infinita baruffa pucciniana

Per questa settimana sul fronte pucciniano si registra l’intervento del duo Bonfanti- del Bianco, rispettivamente Sindaco di Pescaglia e Presidente dei lucchesi nel Mondo e membri del Comitato promotore del Centenario Pucciniano.

Il duo lamenta i ritardi del suddetto comitato e ancor più si agita perché nel programma di celebrazioni sarebbe stata data preferenza gli eventi trascurando invece interventi strutturali.

Non si può certo dargli torto.

Per il primo e ancora più per il secondo punto.

A questo proposito ritorno sulla nota questione: esiste a portata di mano un luogo di effettiva esperienza pucciniana più degno del caffè caselli – Di Simo che meriti l’intervento del Comitato ai fini del suo recupero e della sua valorizzazione?

La domanda attende risposta.

Il resto è fuffa.