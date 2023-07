Ci mancava l’Inno a Roma

A Saturnia dove sono a passare le acque, mi raggiunge l’eco dell’ultima baruffa pucciniana.

Questa volta è scoppiato nel caso dell’“Inno a Roma”. Stando a quanto ha dichiarato Beatrice Venezi, incaricata di dirigere il concerto inaugurale delle Celebrazioni del Centenario Pucciniano, le cose sarebbero andate così: l’inserimento nel programma del concerto dell’“Inno a Roma” messo in musica da Puccini nel 1919, non sarebbe piaciuto ad alcuni membri del Comitato delle Celebrazioni. Questi avrebbero fatto pressioni su Beatrice Venezi perché rinunciasse a suonare quell’inno. Pressioni che Beatrice Venezi avrebbe respinto. Di questa storia è stata data notizia proprio durante il concerto inaugurale. Come era prevedibile la notizia ha fatto scoppiare un can can di polemiche che sono finite sulla stampa nazionale. Per cui del concerto delle celebrazioni pucciniane si è parlato e si parla solo per questa nuova polemica.

Non certo un bel servizio per Lucca e per Puccini. Una figuretta del genere andava evitata e si poteva evitare usando quel po’ di accortezza che è necessaria per svolgere certi ruoli. Se quelli che sono intervenuti per far modificare il programma pucciniano, motivando il loro intervento con il fatto che l’“Inno A Roma” apparteneva alle musiche del regime fascista, avessero adottato un’altra mossa, forse la polemica avrebbe preso un’altra piega. E Beatrice Venezi non sarebbe apparsa come la vittima di una indebita prepotenza. Verificato che il programma conteneva l’“Inno a Roma” per disinnescare la mina era sufficiente annunciare a Beatrice Venezi che il Presidente del Comitato avrebbe fatto precedere l’esecuzione dell’Inno con una dichiarazione per mettere in chiaro la storia di quella musica. Della quale il fascismo si appropriò, come del resto fece con “Giovionezza” e ne fece una delle musiche che accompagnavano le sue parate. Bastava poi aggiungere che quelle parate portarono l’Italia alla tragedia ed alla disfatta e ne fece le spese anche l’Inno pucciniano che agli italiani ricorda un periodo sciagurato della loro storia. Detto questo ho l’impressione che anche il programma sarebbe stato modificato, e non avremmo avuto il can can polemico che ha rovinato la festa.

P.S.

Che la signora Venezi avrebbe subito approfittato di questa occasione per assumere i panni della vittima era da mettere nel conto. Il vittimismo fa parte del “Melonian style”. In ogni caso la gentile signora Venezi converrà con me che l’aggressione non era tale da metterle paura. Ben diversa sorte toccò ad Arturo Toscanini (ripeto Arturo Toscanini), quando il 14 maggio 1931 si rifiutò di suonare Giovinezza al Teatro comunale di Bologna. L’atto coraggioso gli costò l’aggressione di una banda di energumeni fascisti che lo massacrarono. Così andavano le cose a quel tempo.

U.S.