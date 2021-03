Celebrazioni Pucciniane in vista: come ci stiamo organizzando?

Abbiamo ricevuto alla mail di redazione un intervento interessante e diverso, che affronta un tema quanto mai rilevante per la nostra città. Un intervento firmato “Alì Babà” da un nostro lettore, che evidentemente preferisce restare anonimo, ma che ha buona penna e, soprattutto, sembra sapere quello che dice. Lo riportiamo di seguito.

“Si stringono i tempi , si affrettano le procedure, si rincorrono i ritardari, si scaldano i motori, si affilano i denti ma ormai è questione di giorni se non di ore. Mi riferisco alla definizione del Comitato che dovrà gestire le Celebrazioni per il Primo Centenario della scomparsa del maestro Giacomo Puccini, avvenuta a Bruxelles nel novembre del 1924.

Un evento così carico di aspettative da impegnare intelligenze, sensibilità, passioni e, come sempre in casi del genere, anche appetiti. E’ fin troppo chiaro che per le Celebrazioni Pucciniane arriveranno milioni di euro destinati a sostenere le spese per le manifestazioni, i concerti, le sagre, che costelleranno l’anno di Puccini. E’ in gioco anche la partita della città europea della cultura e si apprestano a giocarla Lucca e Viareggio che si stanno attrezzando a formare squadre all’altezza della sfida.

Le prime mosse promettono bene: alla sortita con stoccata del sindaco di Viareggio Del Ghingaro ha risposto Lucca con la contromossa della convocazione del presidente regionale Eugenio Giani che dovrebbe essere decisiva. Ma siamo appena all’inizio, il bello deve ancora venire. Poi ci sarebbe da stabilire la composizione del Comitato e da allestire il programma. Dalle voci fatte filtrare dal Palazzo Orsetti risulterebbe sicura la formalizzazione di un Comitato Mondiale , ma non è da escludere che, dopo l’arrivo della sonda su Marte, anche da quel pianeta rivendichino la partecipazione. La questione è piuttosto pescolosa , tanto più che il Comitato non sa che pesci prendere ed ha chiesto lumi a al professor Gino di Cantinaccio che si è rivolto ai dottori Risi e Bisi ed hanno insieme convenuto che per ora è meglio aspettare che da Marte venga una richiesta ufficiale.

Momentaneamente risolta la pratica Marte il Comitato si è bloccato di fronte alle rimostranze della commissione Pari Opportunità che ha emesso un comunicato critico nei confronti della Celebrazioni Pucciniane. Ispirata dal movimento che vuole l’eliminazione della statue e la riscrittura della storia, La Commissione Pari Opportunità fa notare che il maestro Giacomo Puccini con le sue opere ha gettato discredito sulle donne ed anche nella vita l’ha usate per il suo sordido piacere. Questa presa di posizione è stata immediatamente recepita dal Coordinamento delle Donne Democratiche e Liberali che ha programmato una manifestazione di protesta di fronte alla statua di Puccini .Manifestazione alla quale è stata invitata l’onorevole Boldrini che è particolarmente attenta alle cose di Lucca.

Se, come ci auguriamo, questa grana sarà superata allora il Comitato potrà procedere spedito con il passo marziale di Palazzo Orsetti: e’ pronta una commissione scientifica –asmatica- filatelica con personaggi di caratura mondiale : Gosto e Mea, Gianni e Pinotto, Sussi e Biribissi, Cricche e Crocche , Leandro Pavarotti, Biancaneve e i tre nani, i diciotto re di Roma, il Gatto e la Volpe, l’ispettore Barnaby ed il fratello di Marco da Milano

Ne riparleremo a giorni. Mi raccomando: nessun dorma!”