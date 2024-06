Case da grandi. Un sostegno per i giovani che vogliono metter su casa

Si chiama “Abito su misura” ed è il nuovo progetto della Fondazione Casa Lucca dedicato ai giovani tra 18 e 35 anni, anni, italiani e stranieri, che vogliono realizzare il proprio progetto di autonomia abitativa. L’iniziativa può offrire un supporto attivo anche a giovani provenienti da percorsi di accoglienza. Concretamente, il progetto opera su quattro azioni:

ricerca sul mercato di immobili al fine di stipulare contratti di locazione e promozione di contratti a canone concordato così da ridurre il canone di locazione;

al fine di stipulare contratti di locazione e promozione di contratti a canone concordato così da di locazione; erogazione di contributi economici , ad esempio per coprire le spese contrattuali o per compiere piccoli interventi di sistemazione dell’alloggio , mensilità , spese di registrazione , commissioni di agenzie immobiliari, ecc.;

, ad esempio per o per compiere , , , di agenzie immobiliari, ecc.; un aiuto esperto per le pratiche legali e gli adempimenti amministrativi, per esempio per la stipula del contratto di locazione, le utenze, le registrazioni ecc.;

per le pratiche legali e gli adempimenti amministrativi, per esempio per la stipula del contratto di locazione, le utenze, le registrazioni ecc.; l’accompagnamento all’abitare vero e proprio, con un supporto personale e il monitoraggio nelle attività di gestione della casa.

Due sono gli aspetti più qualificanti del progetto: la competenza e il supporto professionale offerto dagli operatori di Fondazione Casa, e l’assistenza diretta e personalizzata dell’accompagnamento, che ne fa appunto un servizio “su misura“. E proprio per rafforzare la vicinanza ai giovani interessati, l’accesso al progetto è garantito da una rete di punti di accesso diffusi sul territorio:

presso il Centro Civico di San Vito in via Giorgini trav. I, N.15. Servizio disponibile il giovedì (ore 15-18 su appuntamento, cell. 327-6205025);

presso il Centro Civico Pontetetto in via del Giardino 286/h, il martedì ore (15-17:30, su appuntamento cell. 329-1394108);

presso il Comune di Capannori alla sede di piazza Aldo Moro, il martedì (ore 9-13 e 14-16:30 su appuntamento, cell. 353-4215160);

presso il Comune di Altopascio, allo Spazio Giovani di via Fratelli Rosselli 18, il martedì (ore 9-12 su appuntamento, cell. 3276205025);

presso il Comune di Coreglia Antelminelli, alla sede di Ghivizzano in viale Nazionale 83, il mercoledì (ore 9-13 su appuntamento, cell. 392-2138324).

Abito su misura è un progetto finanziato da Regione Toscana e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che nasce dalla collaborazione di Fondazione Casa con la Fondazione Villaggio del Fanciullo, il Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati, l’Associazione Itaca e l’Associazione Tutori Volontari MSNA Toscana.

Per info: Fondazione Casa, Palazzo Ducale in Cortile Carrara Lucca

0583 417963

[email protected]

[email protected]