Calici in Piazza: un fine settimana dedicato al vino nostrano

Sarà un week-end all’insegna del buon vino quello del 21 e 22 agosto a Capannori. Si terrà infatti, l’iniziativa “Calici in piazza”, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’associazione Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia, con degustazioni a cura della Fisar delegazione di Lucca.

Ancora una volta, quindi, piazza Aldo Moro (la piazza di fronte al municipio), dalle 19 fino alle 24, si trasforma in una location pronta a ospitare eventi di rilievo, volti a far trascorrere ore in relax e compagnia ai cittadini del territorio e non solo.

Oltre alla possibilità di degustare e scoprire i vini di ben 20 aziende agricole, con le loro particolarità e caratteristiche che svelano anche tipicità dei luoghi in cui vengono prodotti, le persone che parteciperanno all’evento potranno ammirare l’artigianato locale prodotto dagli Artigiani di Pandora, già presente alcuni fine settimana in piazza riscuotendo un grande successo.

“E’ con grande piacere che abbiamo lavorato insieme alla Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia e alla Fisar per realizzare questo appuntamento – dice Serena Frediani, assessore all’agricoltura del Comune di Capannori –. Creare occasioni in cui far conoscere i nostri vini e le aziende agricole del territorio è fondamentale, oggi più che mai, perché il Covid ha inevitabilmente messo a dura prova anche questo settore produttivo, che in un territorio come il nostro rappresenta anche un settore culturale. Attraverso il vino, infatti, si raccontano i posti: chi vuole conoscere Capannori, ma in generale la Lucchesia, spesso lo fa anche attraverso i sapori del suo vino, del suo olio e dei suoi piatti. Sono quindi sicura che l’iniziativa sarà un successo e che in tanti parteciperanno per scoprire vini nuovi o per riassaporare il loro vino preferito”.

I partecipanti potranno contare anche sui palati esperti e sulle conoscenze del prodotto dei sommelier della Fisar delegazione di Lucca.

“Siamo molto contenti che Capannori ospiti questo appuntamento – afferma Piero Giampaoli, delegato Fisar Lucca e Garfagnana –. E’ un’occasione di promozione del buon vino e del nostro territorio, che è decisamente unico. Metteremo come sempre la nostra esperienza al servizio dei partecipanti. Siamo sicuri che le persone trascorreranno una bella serata”.

Le 20 aziende della Strada dell’Olio e del Vino Lucca, Montecarlo e Versilia che saranno presenti sono: Tenuta Adamo, Azienda Agricola Colle di Bordocheo, Fattoria di Colleverde, Tenuta Sardi, Tenuta dello Scompiglio, Fattoria del Teso, Villa Santo Stefano, Fattoria Maionchi, Fattoria Valdrighi, Tenuta del Buonamico, Fattoria di Fubbiano, E. Carmignani, Tenuta Maria Teresa, Fattoria La Torre, Pieve Santo Stefano, Tenuta Lenzini, Azienda Agricola Valle del Sole, Tenuta Mareli, Tenuta Mariani, Cantina Biagiotti.

Per partecipare a “Calici in piazza” è necessario avere il green pass (che si ottiene con vaccinazione, con tampone negativo eseguito entro le 48 ore o con certificato di avvenuta guarigione da Covid).