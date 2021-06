Boîte en Valise Arte: proseguono gli appuntamenti della galleria più in voga della città

Lo spazio d’arte di via del Battistero, Boîte en Valise, che ha visto la luce nel gennaio del 2021, si è già messo in evidenza in questi mesi di vita per il dinamismo delle sue attività e la qualità delle sue proposte artistiche. Una galleria all’avanguardia, curata in ogni suo dettaglio dalla guida attenta di Silvia Nutini, imprenditrice ed esperta d’arte.

Boîte en Valise è divenuto in breve tempo un vero e proprio riferimento sul territorio per tutti gli appassionati d’arte che ne possono apprezzare quotidianamente vivacità, spessore e forza empatica. Ecco perché Silvia Nutini ha deciso di rilanciare, di dare continuità al percorso intrapreso organizzando una serie di eventi che coinvolgeranno cittadini, professionisti del settore e appassionati.

Emozion-Arte, il ciclo di incontri che già grande successo sta riscuotendo in città, nasce dalla prospettiva del gioco, che emoziona e trasmette sensazioni attraverso la connessione con le opere presenti in galleria. L’ambiente, ricco di spunti artistici ed emozionali, consentirà ai presenti di compiere piccoli e decisi passi nell’esplorazione delle proprie percezioni più profonde. All’insegna della ricerca interiore, immersi tra le opere e con lo scopo di lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e le stravolgenti sensazioni insorte con la pandemia, i partecipanti potranno ritrovare lo spunto per la trasformazione di ogni difficoltà vissuta al fine di rinascere nell’amore.

Queste sono le prerogative dell’affascinante progetto in corso, che proseguirà il 25 giugno, con l’attesissimo incontro ‘Elemento Terra’, con la presenza di Manuela Ambrosini, insegnante di yoga e stimata counselor.

Ma le attività di Boîte en Valise non finiscono qui: il 26 giugno sarà la volta dell’Open Day, con ingressi contingentati, offerte e promozioni speciali, e presentazione alle ore 18 della prima serigrafia in materiale ecosostenibile dell’artista emergente Col3A1, realizzata da IdeaPrint.

E per luglio sono previste grandi novità, che verranno svelate nei prossimi giorni. Un’estate senza sosta, che certamente non deluderà le aspettative degli appassionati. Ancora una volta, Boîte en Valise si dimostra uno spazio attivo, fortemente volto all’interazione, in una nuova concezione di arte che sta riscuotendo i favori della città e non solo.

Per partecipare agli eventi sopra elencati è vivamente consigliata la prenotazione.

Indirizzo: via del Battistero, 54 – 55100 Lucca

Tel. 0583 396743

WhatsApp. 351 1972431

Mail. [email protected]