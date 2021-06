Il Lago di Gramolazzo: bellezza da copertina, anche per la Nutella

Incastonato tra le vette aguzze delle Alpi Apuane, nell’alta Garfagnana, il Lago di Gramolazzo è una delle perle che si possono trovare nelle terre in provincia di Lucca. La sua origine non è naturale, infatti come il vicino Lago di Vagli, è un’opera artificiale, realizzata nei primi del ‘900 dalla SELT Valdarno, per sfruttare l’energia idroelettrica.

Il lago è un gioiello da stropicciarsi gli occhi, per quanto riesca a essere gradevolmente sposato con l’ambiente circostante. Vanta una superficie di un chilometro quadrato e un volume di 3,8 milioni di metri cubi e ha sia come immissario che come emissario il Serchio di Gramolazzo, uno dei due rami che, unendosi presso Piazza al Serchio, formano il fiume che poi bagna la città di Lucca. Durante i mesi estivi il Lago prende vita grazie ad attività di balneazione, con piccole imbarcazioni che rendono più colorato e vivace questa particolare lingua acqua. Lo spettacolo paesaggistico è di notevole rilievo, tanto che in un recente sondaggio realizzato dalla Ferrero, ha sconfitto Firenze per divenire protagonista di una serie speciale di barattoli della Nutella. Lo scatto fotografico che sarà sui barattoli della cioccolata più famosa del mondo è stato fatto in inverno, con il lago ghiacciato e la neve a imbiancare tutta la vegetazione dintorno.

Grazie a oltre 2.143.217 voti ricevuti sul portale ufficiale,, la bellezza della Garfagnana andrà a prendere posto su una serie limitata di barattoli di Nutella a partire dall’ottobre prossimo, insieme ad altri 84 luoghi lungo lo Stivale italiano. Un sicuro riconoscimento e vanto per un luogo che merita la scoperta e la conoscenza anche da parte di tanti lucchesi, che ancora non lo conoscono, nonostante sia a una distanza di alcune decine di chilometri dal capoluogo di provincia. Questa vetrina potrebbe dare un grosso impulso al turismo di una zona che meriterebbe maggior considerazione.