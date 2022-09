Al Centro Nazionale del Volontariato parte il Servizio Civile Digitale

È online un nuovo bando rivolto ai giovani che vogliono fare un’esperienza di servizio civile: si tratta di una sperimentazione prevista nel PNRR, che prevede per la prima volta l’introduzione del Servizio Civile Digitale.

Fino alle ore 14.00 di venerdì 30 settembre 2022 è possibile infatti presentare domanda di partecipazione. I progetti hanno durata di 12 mesi, i volontari selezionati riceveranno un’apposita formazione, un rimborso spese pari a 444,30 € al mese, un percorso di riconoscimento delle competenze al termine del servizio.

Il Centro Nazionale per il Volontariato è l’ente con il numero maggiore di sedi in provincia di Lucca. Dalla Versilia alla città, passando per la Piana per arrivare fino all’alta Garfagnana: con i suoi due progetti [email protected] e #restaconnesso offre l’opportunità a 20 ragazze e ragazzi tra 18 e 28 anni del nostro territorio di diventare “facilitatori digitali“. Come creare un’identità digitale, gestire la posta elettronica, prenotare una visita medica o effettuare l’iscrizione ad un corso online: saranno questi alcuni dei principali compiti dei “facilitatori digitali”, i volontari del Servizio Civile Digitale che supporteranno i cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

A Lucca, per il progetto [email protected] sono disponibili 2 posti a S. Anna presso la sede del Centro Nazionale per il Volontariato e 1 posto anche presso la sede della Fondazione Casa. Per il progetto #restaconnesso l’Istituto Comprensivo Lucca 2 offre 1 posto presso la Scuola Media L. Da Vinci.

In Versilia, presso la sede della biblioteca del Comune di Forte dei Marmi è disponibile 1 posto (progetto [email protected]).

A Capannori e nella Piana nell’ambito del progetto#restaconnesso si potrà presentare domanda per4 posti presso il Comune di Capannori, 3 posti presso l’Istituto Comprensivo Lammari, 3 posti presso l’Istituto Comprensivo San Leonardo. Altri 2 posti sono disponibili nell’ambito del progetto [email protected] presso l’Istituto Comprensivo Montecarlo e 1 presso la sede della Cooperativa Odissea.

In Garfagnana l’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio offre 1 posto, 1 posto è disponibile anche presso la Scuola Primaria di Gorfigliano e 1 presso la sede del Comune di Molazzana (progetto: [email protected]).

La selezione si svolgerà presso il CNV secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e consisterà sia nella valutazione dei titoli presentati e delle esperienze pregresse, che in un colloquio attitudinale. Ricordiamo che le domande potranno essere presentate solamente online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it con SPID. Gli uffici del Centro accettano prenotazioni al numero 0583 419500 per presentare nel dettaglio i progetti e effettuare le procedure d’iscrizione.

