FESTIVAL SULLA DIFESA DEL PIANETA TERRA

All’inizio del prossimo mese di ottobre, esattamente da giovedì 6 a domenica 9 avrà luogo a Lucca un evento di grande attualità: Pianeta Terra Festival, diretto da Stefano Mancuso, progettato e organizzato dagli Editori Laterza, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio e realizzato anche grazie al sostegno di numerosi sponsor, fra i quali spiccano Sofidel e Banco BPM.

Ha spiegato Mancuso: “festeggiare la Terra vuol dire celebrare la vita che essa ospita, dalle piante (l’86% in peso di tutto ciò che è vivo) agli animali (0,3 %), dai funghi ai microrganismi. Descriveremo lo stato della nostra casa comune, forniremo soluzioni, immagineremo insieme dei futuri durevoli, ma soprattutto proveremo a costruire e a offrire una visione nuova. Le soluzioni che potranno salvare il Pianeta non ci renderanno più poveri, ma più felici”.

Sarà dunque il luogo per porsi delle domande e porle a studiosi autorevoli, nazionali e internazionali. Oltre 50 appuntamenti previsti in alcuni edifici fra i più suggestivi della nostra città, come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, l’Orto Botanico. Si parlerà di ecosistemi, biodiversità, finanza green, geopolitica dell’energia, agricoltura e alimentazione, sviluppo urbano, risorse, mobilità sostenibile all’interno e nel confronto di nuove visioni politiche, sociali, filosofiche, artistiche. Lucca diventerà anche la cornice ideale per ascoltare storie straordinarie di donne e uomini impegnati nella difesa dell’ambiente, di chi ha dato un importante contributo scientifico, di chi è ancora alla ricerca di risposte e strategie, di chi sa che la conoscenza deve continuamente tradursi in sapere condiviso capace di modificare il senso comune. E soprattutto di renderci cittadini del mondo consapevoli del fatto che la salute del nostro pianeta è affare di tutti. Il progetto Pianeta Terra vuole contribuire alla creazione di un pensiero critico individuale e di un’opinione pubblica responsabile e informata riguardo all’ambiente.

Come si è detto, interverranno scienziati, antropologi, filosofi, economisti, architetti, urbanisti, storici, scrittori, artisti, innovatori, policy makers. Per fare solo qualche nome: Raj Patel, economista, attivista e studioso di politiche alimentari, Esther Duflo, Premio Nobel per l’Economia. Alcuni dei massimi esperti di questioni climatiche e ambientali, tra cui Riccardo Valentini, Ecologia forestale e membro di IPCC, Carlo Carraro, economista ambientale, già Presidente della European Association of Environmental and Resource Economists, Valeria Termini, politica energetica europea e internazionale, Barbara Mazzolai che dirige il Centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia spaziale Europea (ESA), Roberto Danovaro, biologo marino e Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn. E molti altri ospiti da Andrea Segrè a Carlin Petrini, da Mario Tozzi a Michele Serra, da Paolo Cognetti a Melania Mazzucco, da Vittorio Lingiardi a Roberto Battiston. “Non si tratta soltanto di sostenere la nascita di un festival di respiro internazionale, dichiara il presidente della Fondazione CRL Bertocchini, ma di dar vita a occasioni di confronto su tematiche che coinvolgono direttamente anche il nostro territorio, soprattutto considerando le peculiarità del suo tessuto industriale e produttivo. Lucca potrà così diventare un centro di riferimento per l’innovazione a favore della “rivoluzione per la sostenibilità”.