Vi presento il progetto ‘Oltre Lo Schermo’

Il quotidiano online Lo Schermo, tra i pionieri del giornalismo digitale in Toscana, cambia volto e si rinnova, intraprendendo una strada ambiziosa che esula dalla mera cronaca e dalla pubblicazione di scarni e monotoni comunicati stampa.

Il nuovo giornale, che manterrà comunque lo storico nome, cercherà di raccontare la provincia di Lucca da nuove prospettive e punti di vista. Sarà un portale multimediale ed all’avanguardia dove verranno raccontate le storie più affascinanti ed interessanti della città.

Promozione del territorio, della storia, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e crescita del senso di appartenenza ed identità saranno prerogative assolute della nuova redazione, che si comporrà quasi interamente di giovani giornalisti, curiosi ed intraprendenti.

Un quotidiano che manca al momento nella scena editoriale lucchese, un giornale che parlerà alla gente, non solo per informare, ma più spesso per condividere riflessioni. Ecco perché andremo ‘oltre’.

Tra le nuove rubriche proposte, una sarà dedicata alla storia di Lucca, ripercorrendo i momenti e le tappe più belle e significative della città. Gli scopi sono evidentemente promozionali ed identitari: la rubrica metterà infatti in luce le grandezze della città al fine di accrescere consapevolezza e valorizzazione territoriale. Altri spunti interessanti saranno forniti dallo spazio dedicato alle persone comuni, dove i cittadini avranno la possibilità, intervistati dai professionisti della redazione, di raccontare una propria esperienza di vita o di esprimere una opinione riguardo ad un argomento di attualità. La comunità lucchese dovrà sentirsi parte integrante della redazione, partecipe, attiva ed interattiva.

Anche le aziende lucchesi saranno protagoniste del nuovo giornale, con approfondimenti e redazionali che si svilupperanno all’interno delle realtà imprenditoriali più importanti ed innovative del territorio. Un viaggio nel tessuto industriale lucchese per raccontarne storie, aneddoti, organizzazione ed obiettivi.

La politica avrà voce tramite gli interventi dei suoi rappresentanti, chiamati a pronunciarsi su argomenti di attualità, al fine di creare confronto e sano dibattito. La cronaca spicciola e dozzinale lascerà invece spazio all’inchiesta, con approfondimenti dei giornalisti su dinamiche scomode e fatti poco chiari.

Saranno chiamati a collaborare noti giornalisti, esponenti della politica regionale e nazionale, oltre che responsabili e dirigenti di enti locali, associazioni, fondazioni e organizzazioni.

L’attività social sarà intensa e costante: sui maggiori canali social verranno condivisi i principali articoli della testata, invitando gli utenti al confronto. Un dibattito interessato e moderato, che toccherà i principali temi della città e che ne metterà in risalto bellezze, risorse e luoghi.

Un giornale fortemente aggiornato ed interessato, che non baderà alla quantità, ma selezionerà i contenuti sempre e solo in base alla qualità.