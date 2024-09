Valmet, il nuovo management punta sul rilancio

A quasi un anno dall’avvenuto cambio di proprietà, martedì 10 settembre la Valmet ha presentato alla stampa locale il nuovo management.

Il colosso Finlandese, produttore di macchine per la carta, si afferma leader di settore offrendo la gamma più completa di tecnologie, automazione e servizi per l’industria del Tissue. Soluzioni tecnologiche all’avanguardia, servizi affidabili e ad alte prestazioni, unite a sistemi di automazione avanzati, garantiscono, spiega Samppa Ahmaniemi vicepresidente, Head of Valmet Tissue Converting Business Unit, un funzionamento ottimale della macchina per carta, massimizzando l’efficienza energetica e l’uso economico delle materie prime.

Uno degli obiettivi, ha proseguito, Samppa Ahmaniemi è quello di ottenere risultati sostenibili attraverso la trasformazione delle risorse rinnovabili e l’ottimizzazione dei processi industriali per migliorarne affidabilità ed efficienza.

La sostenibilità è quindi elemento cardine in Valmet in quanto, continua Ahmaniemi, le nuove generazioni richiedono alle aziende un impegno crescente verso la tutela ambientale.

Ridurre significativamente l’impatto ambientale, migliorando allo stesso tempo i risultati operativi consente quindi di soddisfare a pieno le esigenze della clientela che trova in Valmet anche un’assistenza da remoto continua 7/7 24/24h, tecnici dislocati su territorio nazionale e uno store online per i pezzi di ricambio.

L’impegno di Valmet nel soddisfare le prestazioni richieste dai clienti richiede quindi una continua ricerca in innovazioni tecnologiche e lavoro di squadra tra le varie figure professionali.

Il colosso Finlandese, spiega Andrea Meoli, direttore HR, per garantire tutto ciò ha ritenuto necessario intraprendere fin da subito un percorso di selezione di nuovo personale, altamente formato e con nuove skill.

Questa nuova mission e l’incremento di nuovi ordini ha portato quindi a sospendere la cassa integrazione, attivata dalla precedente proprietà Koerber per far fronte alla crisi economica che stava vivendo.

L’azienda è attualmente alla ricerca di nuovi profili da inserire presso la propria sede lucchese, maggiori informazioni sono reperibili sul sito aziendale.